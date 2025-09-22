Il Divo en Bogotá: Así fue el concierto del cuarteto en el Movistar Arena

La noche del domingo brilló con elegancia y emoción en el Movistar Arena de Bogotá, donde el cuarteto vocal Il Divo hizo su esperado regreso a Colombia con su gira mundial ‘By Candlelight Tour’. Con un repertorio lleno de clásicos y romanticismo, y una atmósfera íntima, los artistas cautivaron a miles de asistentes que disfrutaron de la velada.

El grupo, conformado por David Miller, Urs Bühler, Sébastien Izambard y el barítono Steven LaBrie, quien se unió tras la triste pérdida de Carlos Marín en 2021, ofreció un recorrido musical que fusionó ópera, pop y boleros, un estilo que los ha establecido como íconos del crossover clásico.

Fotografía por: Catalina Urquijo - Catalina Urquijo Concierto de Il Divo en Bogotá.

Setlist del concierto de Il Divo en Bogotá

Desde las 6:00 p.m., fanáticos del cuarteto comenzaron a llegar al Movistar Arena, expectantes del show que presenciarían. El concierto comenzó a las 8:00 p.m. con la interpretación de Caruso. Desde el primer momento, el público acompañó cada interpretación con ovaciones y aplausos que resonaban en el escenario. Bajo luces cálidas que evocaban el concepto de “a la luz de las velas”.

“Esta noche los invitamos a vivir un viaje muy íntimo y personal a través de la música”, dijeron los artistas al comienzo del concierto. “Es el mejor público de toda Latinoamérica, prepárense para un show lleno de emoción”, agregaron. Steven LaBrie, quien lleva tres años en la agrupación, afirmó: “Hay tanto amor aquí con nosotros en Bogotá. Esto será una experiencia más íntima, estar con ustedes va a transformar esta noche normal en una noche espectacular”.

Durante la noche, además de sus interpretaciones grupales, los integrantes de Il Divo también brillaron en solitario. Cada uno cantó un tema diferente con el que lograron cautivar a sus fanáticos.

También, para hacer un poco más íntima la noche, los cuatro artistas se sentaron sobre el escenario. Mientras tanto, le regalaron un ramo de rosas rojas a una asistente que estaba en la primera fila. Posteriormente, se levantaron e interpretaron Te amaré, La vida sin amor, Abrázame, entre otras.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando, del techo, cayó un enorme velo blanco para interpretar Hallelujah y Héroe. “Me siento muy humilde y honrado de poder estar aquí y cantar con todos ustedes. Es un honor”, dijo Urs Bühler.

Periodista le pidió matrimonio a su pareja en concierto de Il Divo

La noche terminó con Regresa a mí y Hasta el final, canciones icónicas que lograron una conexión profunda con los asistentes. En este último tema, los cantantes le dieron la bienvenida a Marco Vergara, un periodista colombiano quien, en complicidad con ellos, le pidió matrimonio a su pareja mientras Il Divo interpretaba la canción.