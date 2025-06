Concierto de Camila en Colombia: fechas, ciudades y más del ‘Regresa Tour’

Formada en 2005 por el compositor y productor Mario Domm, junto al guitarrista Pablo Hurtado y el vocalista Samo, Camila se convirtió en un fenómeno internacional. Sus letras profundas y su emotivo estilo que mezcla balada, pop y toques de rock suave, les permitió destacar en la escena musical de habla hispana.

Canciones como Bésame, Mientes, Aléjate de mí, Coleccionista de canciones, De qué me sirve la vida, Solo para ti, entre otras, se convirtieron en un himno para miles de fanáticos alrededor del mundo.

En el 2013, el grupo anunció su separación, pues Samo quiso enfocarse en su carrera como solista. Sin embargo, después de 10 años, en el 2023, sorprendieron a sus seguidores con Fugitivos, una canción nueva de los tres. Desde entonces, los tres integrantes de la banda comenzaron a hablar sobre la posibilidad de regresar a los escenarios como trío y, finalmente, anunciaron su gira con ‘Camila Regresa Tour 2025’ con la que recorren varios países de Latinoamérica y Estados Unidos.

¿Cuándo son los conciertos de Camila en Colombia?

Hasta el momento, los artistas han recorrido países como Venezuela, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, México y Estados Unidos. Fanáticos colombianos estaban a la expectativa por conocer la fecha de su llegada al país cafetero.

Después de mucha expectativa, se conoció que serán tres conciertos que la agrupación mexicana brindará. En Bogotá, será el 24 de septiembre, en Medellín el 26 y en Cali el 27 del mismo mes. Las boletas saldrán a la venta a partir del próximo 1 de julio.

Los fanáticos no pudieron ocultar su emoción a través de comentarios en redes sociales: “Dios, no puedo creerlo. No puedo creer que vengan a Cali, un sueño más cumplido”, ”para amor y amistad, los que estamos entusados cae perfecto”, “por fin”, “alguien que me pellizque”, “qué emoción”, “cuento los días para verlos y cantar esos clásicos”, “genial”, “no veo la hora”, “ya quiero verlos”, “ahora a esperar recinto y precios. Espero que sean muy accesibles”, “ya sé cuándo pedir el día de la familia”, “mis ahorros”.

El concierto contará con una gran puesta en escena y será un recorrido audiovisual íntimo lo que permitirá una conexión genuina con el público. El repertorio es un viaje a través de generaciones, incluyendo sus canciones más exitosas y algunos temas solistas de Samo.