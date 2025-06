Andy Rivera hará su primer concierto en el Movistar Arena: ¿Cuándo?

Con éxitos como Te pintaron pajaritos, Espina de rosa, Alguien me gusta y Préstamela a mí, Andy Rivera ha logrado conectar con su público y se ha consolidado como uno de los artistas más destacados de la nueva generación urbana en Colombia. A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como Nicky Jam, Karol G, Dalmata y Yandar & Yostin.

Andy Rivera. Fotografía por: Instagram

¿Cuándo se presenta Andy Rivera en el Movistar Arena?

El artista se presentará por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 18 de octubre de 2025, a las 8:00 p.m., con su espectáculo titulado Un día a la vez. Este evento será un momento clave en su carrera, pues es la primera vez que el cantante se presente en ese escenario, uno de los más importantes de la capital del país.

“Con miedo, pero voy a intentarlo, sé que es un reto muy grande estar solo en el Movistar Arena de Bogotá, pero uno de mis sueños más grandes, es celebrar en una noche estos 14 años de carrera, estar en un escenario único, con invitados únicos y un show exclusivamente diseñado para recordar el camino que nos trajo hasta aquí”, escribió en sus redes sociales.

Además, en un video expresó: “Desde que tengo uso de razón este siempre fue y ha sido mi sueño, he dudado mucho de lo que merezco, pero nunca de lo que entrego. Me emociona muchísimo dar lo mejor de mí en una noche que anhelo se haga realidad con todo mi corazón. Después de 14 años y de mucha paciencia, por fin me siento preparado para el Movistar Arena. Quiero hacer el show más importante de mi carrera, viajar por este largo camino en una sola noche. Todo será muy especial, las canciones, los invitados, les prometo, les juro que dejaré el alma, quiero que estemos ahí para vivirlo. ¡Bienvenidos a mi Movistar Arena!”.

Sus amigos y seguidores han expresado su emoción por verlo pronto en ese escenario que, para muchos artistas, significa algo especial: “tu constancia y disciplina se verán reflejados en ese Movistar”, “ese escenario se va a llenar de amor, talento y años de esfuerzo. ¡No hay duda de que va a ser una noche mágica!”, “te mereces eso y mucho más”, “ese lugar será pequeño para lo que realmente ya estás más que listo para recibir”, “concierto que estaba esperando hace mucho tiempo”, “qué gran noticia”, se lee en los comentarios.