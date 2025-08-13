Concierto de Emilia en Bogotá: fecha, lugar, boletas y más

Luego de su exitoso concierto en Chile, donde logró sold out con más de 20 mil asistentes, Emilia se prepara para volver a Colombia y continuar su gira por Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Emilia en Bogotá?

La artista argentina estará este domingo 17 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, donde ya registró más del 90% de la boletería vendida. En sus redes sociales publicó un video expresando su emoción por el concierto y el apoyo que sus fanáticos le han brindado: “Hola, amigos de Bogotá. ¿Cómo están? Yo soy Emilia y les cuento que este domingo 17 de agosto, voy a estar cantando con ustedes por primera vez. ¡Estoy muy emocionada! Así que nos vemos pronto. Los amo”.

Sus fanáticos no ven la hora de corear sus canciones en vivo: “Qué emoción”, “que sea ya”, “por fin”, “qué gran noticia”, “no aguantamos más”, “morimos por verla”, “emocionados por verla”, “la estamos esperando con ansias”, “ya queremos verla en vivo”.

Precios de las boletas para el concierto de Emilia en Bogotá

La apertura de las puertas será a partir de las 5:00 p.m. y el show está programado para que comience a las 8:00 p.m. A continuación, los precios de las boletas:

Primer piso

Platea 102: 400.000 + servicio

Tribuna fan sur: 350.000 + servicio

Tribuna fan norte: 350.000 + servicio

Platea 101 - 103: 350.000 + servicio

Platea 104 - 106: 300.000 + servicio

Segundo piso

202 - 205 & 215 –2018: 280.000 + servicio

206 – 214: 250.000 + servicio

201 & 219: 225.000 + servicio

Precios de las boletas para el concierto de Emilia. Fotografía por: Tu boleta

En su reciente concierto de Chile, la artista interpretó temas como “Cuatro veinte”, “Exclusive.mp3”, “Ojitos verdes.mp3” y “Perdonarte para qué?”, entre otros, y se espera otra treintena de canciones para su presentación en Bogotá, entre ellas, “Perfectas”, el sencillo que da cierre a su más reciente EP homónimo.