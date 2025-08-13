¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Concierto de Emilia en Bogotá: fecha, lugar, boletas y más

La cantante y compositora argentina llega Colombia con su gira Tour 2025.

Por Redacción Vea
13 de agosto de 2025
Emilia en concierto.
Fotografía por: Cortesía Bizarro

Luego de su exitoso concierto en Chile, donde logró sold out con más de 20 mil asistentes, Emilia se prepara para volver a Colombia y continuar su gira por Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Emilia en Bogotá?

La artista argentina estará este domingo 17 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, donde ya registró más del 90% de la boletería vendida. En sus redes sociales publicó un video expresando su emoción por el concierto y el apoyo que sus fanáticos le han brindado: “Hola, amigos de Bogotá. ¿Cómo están? Yo soy Emilia y les cuento que este domingo 17 de agosto, voy a estar cantando con ustedes por primera vez. ¡Estoy muy emocionada! Así que nos vemos pronto. Los amo”.

Sus fanáticos no ven la hora de corear sus canciones en vivo: “Qué emoción”, “que sea ya”, “por fin”, “qué gran noticia”, “no aguantamos más”, “morimos por verla”, “emocionados por verla”, “la estamos esperando con ansias”, “ya queremos verla en vivo”.

Vínculos relacionados

Luis Alfonso confirma los artistas invitados a su concierto en Bogotá
Fiestas de la cosecha Pereira 2025: artistas, programación y más
Billy Idol anuncia concierto en Bogotá. Fecha, lugar y precio de boletería
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Precios de las boletas para el concierto de Emilia en Bogotá

La apertura de las puertas será a partir de las 5:00 p.m. y el show está programado para que comience a las 8:00 p.m. A continuación, los precios de las boletas:

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Primer piso

Platea 102: 400.000 + servicio

Tribuna fan sur: 350.000 + servicio

Tribuna fan norte: 350.000 + servicio

Platea 101 - 103: 350.000 + servicio

Platea 104 - 106: 300.000 + servicio

Segundo piso

202 - 205 & 215 –2018: 280.000 + servicio

206 – 214: 250.000 + servicio

201 & 219: 225.000 + servicio

Precios de las boletas para el concierto de Emilia.

Precios de las boletas para el concierto de Emilia.

Fotografía por: Tu boleta

En su reciente concierto de Chile, la artista interpretó temas como “Cuatro veinte”, “Exclusive.mp3”, “Ojitos verdes.mp3” y “Perdonarte para qué?”, entre otros, y se espera otra treintena de canciones para su presentación en Bogotá, entre ellas, “Perfectas”, el sencillo que da cierre a su más reciente EP homónimo.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Emilia

Emilia en Bogotá

Emilia Mernes

Canciones de Emilia

Movistar Arena

Concierto de Emilia en Bogotá

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar