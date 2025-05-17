¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella conquistaron El Campín de Bogotá

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella presentaron su show ante más de cincuenta mil personas y entonaron su tan especial álbum ‘El Último Baile’.

Por Redacción Vea
30 de agosto de 2025
El intérprete y el acordeonero lanzan un álbum de 13 canciones. ‘Volvamos a ser novios’, ‘La que me alborota’, ‘El malcriao’ y ‘El dolor de cabeza’, hacen parte de este trabajo musical.
Fotografía por: Cortesía Giorgio del Veccio y Paola España P

Una vez más, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella demostrar por qué son una de las duplas más queridas del vallenato. En la noche de ayer, el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá fue testigo de la primera presentación que tiene prevista con su gira El Último Baile Tour Colombia’, un espectáculo que reunió a miles de fanáticos en torno a la música que marcó a toda una generación.

Te puede interesar: Hija de Daddy Yankee tuvo drástico cambio físico tras un mes sin consumir azúcar

“Gracias Bogotá, mil gracias cachacos. Ustedes no se imaginan lo agradecido que estoy con ustedes (…) Esta noche es especial para nosotros y espero lo sea para ustedes”, aseguró el intérprete de las ‘Locuras mías’.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Con una puesta en escena impecable y un ambiente cargado de emoción, Silvestre y Juancho interpretaron un recorrido musical por sus más grandes éxitos. Dentro del set list sonaron clásicos como ‘El dolor de cabeza’, ‘La que me alborota’, ‘Cantinero’, ‘Dile’, ‘La gringa’, ‘La Difunta’, ‘Coño ¿qué pasó?’, ‘La vallenata’, ‘Las locuras mías’ y ‘Esa mujer’, logrando que el público coreara cada canción de principio a fin.

Puedes leer: Oswaldo, integrante de ‘Los Montañeros’, fue operado de urgencia. ¿Qué le pasó?

El concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Bogotá no solo fue un repaso por su trayectoria artística, sino también un homenaje a la esencia del vallenato. La química entre el cantante y su acordeonero dejó en claro que la música de esta unión sigue intacta, despertando nostalgia y alegría en cada interpretación. “Ustedes no saben lo que amo a Juancho. Hemos crecido tanto como artistas desde que nos conocimos que, hoy gracias a ustedes, la macha roja, hemos logrado hacer historia en el vallenato”, mencionó el interprete de origen urumitero.

‘El Último Baile Tour Colombia’ ya se perfila como una de las giras más memorables del género vallenato en el país. Con este doble sold out en El Campín, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella reafirman su lugar como íconos de la música colombiana, dejando una huella imborrable en los corazones de quienes vivieron una noche mágica e irrepetible en la capital.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Silvestre Dangond

Juancho de la Espriella

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Concierto Silvestre Dangond

Concierto de Silvestre Dangond en Bogotá

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar