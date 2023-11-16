Concierto Laura Pausini en Bogotá: fecha y precio de las boletas

Con más de 30 años de trayectoria en la música, Laura Pausini se ha establecido como una de las voces más destacadas de la balada romántica y el pop a nivel global. Algunos de los temas como Amores extraños, En cambio no, entre otros, se convirtieron en himnos generacionales. A lo largo de su carrera, ha vendido millones de discos, ha cantado en varios idiomas y ha sido galardonada con prestigiosos premios, incluyendo un Grammy y un Globo de Oro.

¿Cuándo es el concierto de Laura Pausini en Bogotá?

La música de Laura Pausini volverá a sonar en vivo en la capital colombiana. La artista confirmó que Bogotá formará parte de su gira internacional “Yo canto world Tour”, un evento que celebra más de treinta años de carrera y numerosos éxitos, que comienza en marzo del otro año en Pamplona, España y que coincide con el lanzamiento de su sencillo Mi historia entre tus dedos. El concierto será el 22 de abril del 2026 en el Movistar Arena a las 8:00 p.m.

La cantante italiana llegará a Colombia con su gira ‘Yo canto world tour’. Detalles. Fotografía por: Cortesía

Precios de las boletas para el concierto de Laura Pausini en Bogotá

A partir de este 11 de septiembre a las 11:30 a.m. comienza la preventa artista hasta el 12 a las 11:29 a.m. Luego, la preventa para clientes Movistar será el mismo viernes 12 de septiembre a las 11:30 a.m. hasta el 14 del mismo mes a las 11:29 a.m. Finalmente, el público general podrá adquirir sus boletas a partir del 15 de septiembre a las 11:30 am. A continuación, los precios:

Tribuna fan sur: $847.400 con servicio.

Platea (102): $788.500 con servicio.

Platea (101 & 103): $729.500 con servicio.

Platea (104 & 106): $529.200 con servicio.

Piso 2 (202-204 & 216 –218): $588.100 con servicio.

Piso 5 (205-206 & 214-215): $458.500 con servicio.

Piso 2 (207-213): $423.100 con servicio.

Piso 3 (303-304 & 316-317): $293.500 con servicio.

Piso 3 (305-306 & 324-315): $258.100 con servicio.

Piso 3 (307 & 313): $222.800 con servicio.

Piso 3 (302-318): $175.600 con servicio.

Además de Colombia, Pausini visitará otros países como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, México, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, antes de regresar a Europa e Italia. “Para mí, los conciertos en vivo son la parte más importante de cualquier proyecto. El verdadero objetivo de cada lanzamiento es el público”, dijo la artista.