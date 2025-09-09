Shakira es la artista latina más premiada en los VMAs. ¿Cuántos galardones tiene?

La edición número 42 de los MTV Video Music Awards se llevó a cabo este domingo 7 de septiembre en el UBS Arena, en Elmont, Nueva York. La historia entre Shakira y estos premios comenzó hace más de dos décadas. En el año 2000, cuando ya tenía consolidad su carrera artística en Latinoamérica, la cantante se llevó su primer VMA en la categoría de ‘Mejor Video del Público’ por “Ojos Así”, una canción que mezcló ritmos árabes y latinos.

Desde entonces, ha logrado adaptarse a los cambios en la industria, fusionando géneros y explorando nuevos sonidos que la han llevado a conquistar audiencias en todo el mundo, demostrando que la música en español puede alcanzar los primeros puestos en las listas internacionales.

¿Cuántos premios VMAs tiene Shakira?

Con este triunfo, Shakira suma un total de siete VMAs a lo largo de su carrera, un logro que refleja más de dos décadas de su presencia en la industria musical. Entre los galardones más destacados se encuentra el MTV Video Vanguard Award, que recibió en 2023. Este reconocimiento no solo celebra su impresionante videografía, sino también su trayectoria y su impacto cultural.

Shakira en un concierto de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco Fotografía por: Francisco Guasco

Shakira se convirtió en la primera artista latinoamericana en recibir este reconocimiento y lo celebró con una actuación que superó los 21 millones de visitas oficiales en YouTube. A lo largo de los años, estos son los VMAs que ha conseguido la colombiana:

Mejor video del público– Ojos así (2000)

Mejor video del público – Suerte (Whenever, Wherever) - (2002)

Mejor coreografía – Hips Don´t Lie (2006)

Mejor colaboración – Beautiful Liar (2007)

Video Vanguard Award – Videografía (2023)

Mejor colaboración – TQG (2023)

Mejor video latino – Soltera (2025)

Con esta lista, la artista de 48 años destaca el liderazgo de los artistas latinoamericanos en los escenarios internacionales más importantes.