Connie Francis: edad, de qué murió y más de la cantante de ‘Pretty Little Baby’

“Con un pesar y una tristeza extrema les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche. Sé que Connie aprobaría que sus fans estén entre los primeros en enterarse de esta triste noticia. Más detalles seguirán más tarde”, con este mensaje, Ron Roberts, amigo y publicista de Francis, confirmó su deceso.

¿De qué murió Connie Francis y cuántos años tenía?

Aunque las causas de la muerte de la artista no fueron reveladas, se conoció que hace menos de un mes había sido hospitalizada debido a unos fuertes dolores que sufría tras una fractura en la zona pélvica, que la tuvo en silla de ruedas. A través de su cuenta de Facebook había publicado que estaba “mucho mejor después de una buena noche”. Sin embargo, el estado de salud la artista, quien tenía 87 años, se agravó hasta ocasionar su muerte.

¿Quién era Connie Francis?

Su nombre de pila era Concetta Rosa Maria Franconero. Nació en Newark, Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 1937, y comenzó su carrera artística cuando tenía 4 años hasta convertirse en una de las voces femeninas más emblemáticas del pop estadounidense de mediados del siglo XX.

Francis fue la primera mujer en liderar las listas de éxitos del Billboard con Who’s Sorry Now?, canción que catapultó su carrera internacional. A lo largo de las décadas de los 50 y 60, Francis logró una serie de éxitos memorables como Stupid Cupid, Lipstick on Your Collar, Everybody’s Somebody’s Fool y Where the Boys Are. Su estilo abarcaba desde el pop y el rock ligero hasta los boleros, y grabó en varios idiomas, ganando popularidad no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y América Latina. Vendió más de 200 millones de discos a lo largo de su trayectoria. Además de cantante, también debutó como actriz en películas como Where the Boys Are y Follow the Boys.

La artista estadounidense fue la primera mujer solista en liderar la lista Hot 100 de Billboard con su tema 'Everybody's Somebody's Fool'. Fotografía por: Instagram Connie Francis

La popularidad reciente de Pretty Little Baby llevó a que el tema fuera relanzado como sencillo seis décadas después de su lanzamiento original. La canción alcanzó el puesto número 13 en la lista Bubbling Under Hot 100 de Billboard el pasado 31 de mayo.

Además de su carrera musical, Connie Francis tuvo que lidiar con una vida personal llena de tragedias y desafíos, como agresiones, problemas de salud mental y la dolorosa pérdida de su hermano, lo que sin duda impactó su arte

En su libro Among My Souvenirs, reveló que fue víctima de abuso sexual en un hotel de Nueva York en 1974, por lo que demandó al establecimiento por negligencia en su seguridad. Su hermano fue asesinado y, además, la artista sufrió un trastorno bipolar y también tuvo intentos de suicidio.