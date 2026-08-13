Cristian Castro, atendido por paramédicos tras evento que lo graduó de bachiller ¿Qué pasó?

Este miércoles 12 de agosto el cantante mexicano Cristian Castro, hijo de la actriz y cantante Verónica Castro, se graduó de bachillerato, etapa denominada en México preparatoria.

El artista de 51 años recibió su título al final de la tarde en una ceremonia que tuvo transmisión en redes sociales. Se vio muy satisfecho, ya que recibió diploma de honor por su desempeño y esfuerzo, según mencionaron las directivas de la institución que le concedió el título.

A la ceremonia acudió su madre Verónica Castro, quien ha presentado quebrantos de salud por lo cual se vio con tanque de oxígeno y algunas dificultades en su movilidad.

El intérprete de temas como ‘No podrás’, ‘Azul’ y ‘Lo mejor de mí’ no se graduó de la preparatoria durante su juventud, debido a que comenzó su carrera como cantante a temprana edad y aplazó su estudios.

La Prepa W, una institución a distancia le concedió su diploma. “Nos honra anuncia que Cristian Castro será nuestro Graduado de Honor y nos acompañará durante la Ceremonia de Graduación de PrepaW”, mencionaron al comenzar el evento.

“Como mamá y como abuela que soy creo que es un ejemplo realmente fuera de serie el que Cristian siendo la persona que es, a la edad que tiene haya tomado la decisión de hacer la preparatoria es algo fuera de serie”, señaló la presentadora mexicana Patty Chapoy, quien asistió y es muy cercana a la familia Castro.

Castro indicó anteriormente que ahora tiene planes de seguir con una carrera profesional: “Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”

No obstante, sus declaraciones causaron revuelo en las redes y la institución se pronunció sobre la inexistencia de pases directos, por lo cual se sabe que Castro deberá presentar los requisitos de admisión como cualquier aspirante a la universidad.

Cristian Castro cantó y luego fue atendido por paramédicos

Castro cantó frente a sus compañeros y sus familias cuando recibió el título. Al final de la ceremonia, no pudo atender a la prensa, ya que inesperadamente algunos paramédicos entraron al teatro Royal Pedregal, donde se realizó el evento, y atendieron al artista.

Lila Solana, amiga que fue con Verónica Castro, explicó que Cristian no se sintió bien debido a la mezcla de emociones que tuvo en la graduación, descartó que se tratara de algo grave. Las imágenes de los paramédicos entrando al lugar se volvieron virales.

“Yo creo que es la combinación de la emoción, de la impresión, de hacer su sueño realidad, que estuvo la mamá presente, su familia y por eso, creo hubo un desgaste físico y está tomando reposo”, dijo Solana a la revista TvNotas que cubrió la graduación del cantante.

Castro mencionó en una entrevista anterior que desea estudiar Ingeniería Industrial. “No creo que sea en línea, va a ser presencial. Y bueno, pues vamos a tratar de combinar ambas”, dijo a ‘Venga la alegría’.

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