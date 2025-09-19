Un año de la muerte de “la Gorda” Fabiola: Polilla conmueve con emotivos recuerdos

El 19 de septiembre del 2024 Colombia despidió a ‘la Gorda’ Fabiola, una de sus humoristas más queridas. Su inesperada partida dejó en silencio las risas que durante más de 30 años encendieron los escenarios y la televisión, convirtiéndola en un verdadero ícono del humor nacional.

Hoy ‘Polilla’, su esposo, la recuerda con gratitud, consciente de que su memoria ha vivido en cada sonrisa que dejó sembrada y en ese amor único que se tuvieron durante 28 años. “Han sido 12 meses muy raros que han tenido una cantidad de cosas y emociones fuertes en todo sentido. El dolor va mutando y va cambiando”, dijo el también humorista de “Sábados Felices” con la nostalgia que aún lo acompaña y que refleja en su voz.

¿Cómo ha sido este año sin “la Gorda” Fabiola?

La buena memoria, su aliada en el escenario, se ha convertido en una espina dolorosa durante este año: “Para una situación como un duelo no es algo que esté muy a favor, porque uno recuerda muchas cosas como sitios, lugares, olores, fechas, en fin. Todo eso va haciendo que el dolor y los recuerdos duelan mucho más”.

No ha sido un camino fácil. ‘Polilla’ ha tenido que aprender a convertir la nostalgia en una fuente de fortaleza, para sanar poco a poco la herida que dejó la partida del amor de su vida. “Aunque no teníamos una relación perfecta ni nada de esas cosas, sí teníamos una muy bonita relación, una estructura de hogar y era un proyecto de vida. Aprender a vivir sin eso ha sido difícil. Estoy tratando de transformar todas esas cosas y vivencias”, agregó. Sin embargo, durante este tiempo, ha encontrado en la tarima un espacio para rendirle homenaje: “Estoy haciendo una charla que se llama ‘Volver a empezar’ que tiene algo de humor y también una puesta en escena que se llama ‘Mi primer show sin ti’. En los últimos siete años yo no trabajaba solo, lo hacía solamente con ella. Esto me ha ayudado mucho para hacer un poco de catarsis y de reconocimiento a mi dolor. Tratar de convertir todo lo que me pasa en chistes, en humor, en recordarla a ella de una forma linda, hacerle un homenaje siempre en una tarima y estarla recordando. Tengo que hacer esa transición de lo que hacía con ella, a lo que de pronto en un futuro quisiera hacer solo", afirmó el humorista.

Polilla y "La Gorda" Fabiola cuando posaron para Vea, en el 2019. Fotografía por: ARCHIVO VEA

Polilla inició nuevos proyectos en honor a “la Gorda” Fabiola

Pese a la tristeza, Polilla ha encontrado en la tarima un refugio: “El show me gusta bastante porque me hace pensar mucho en mi esposa, la nombro todo el tiempo, contamos nuestras historias, doy una lección de vida, de cariño, de amor, de comprensión”. Sin embargo, el reto más grande está cuando termina cada presentación: “No he podido superar eso de llegar solo al hotel cuando termino un show, porque es que después de casi 30 años de siempre estar trabajando con ella, eso no es fácil, desprenderse absolutamente de todos esos recuerdos y de ese legado tan hermoso y tan lindo que tenía ella, es duro”.

“Se me murieron cinco personas”, reveló Polilla

Con una profundidad que solo el amor verdadero puede inspirar, Polilla comparte la magnitud de su pérdida: “A mí no se me murió una persona, se me murieron cinco, porque ella era mi esposa, mi amante, mi compañera, socia y amiga. Aparte de todo era mi proyecto de vida. Cuando ella fallece, nosotros estábamos muy bien, teníamos una relación muy linda, muy hermosa y estábamos en una traga impresionante. Nosotros estábamos pensando en empezar a vivir la vida de otra forma, más tranquilos, mi hijo ya se iba a ir de la casa, entonces ya nuestro proyecto de vida éramos los dos, queríamos empezar a envejecer juntos, a cuidarnos juntos. Es como cuando te dejan a mitad de camino. Toca aprender a vivir sin ella, que es una cosa muy impresionante. El dolor nunca pasa, empieza a mutarse de diferentes formas".

Aunque ha contado con la compañía de Nelson David, su hijo, es en el verdadero silencio, cuando se encuentra consigo mismo, donde ha tenido que confrontar su dolor. “Mi hijo sigue conmigo, él está trabajando conmigo. En cierta forma estoy muy tranquilo porque él está mucho mejor que yo. Él ya se va fines de semana o días enteros. Yo le digo: ‘tú tienes que empezar a hacer tu vida también, porque tú no te puedes amarrar a mí y no te puedes empezar a preocupar por mí, tranquilo’. La soledad que yo siento no me la suple él ni nadie, porque es una soledad muy rara, muy tenaz, es una soledad donde tú puedes estar lleno de personas, pero te sientes desamparado, solo. Me toca a mí tragarme todo el dolor solo, porque al principio tiene uno a todo el mundo, a los amigos, a la familia, los compañeros de trabajo. A medida que va pasando el tiempo empiezas a quedarte completamente solo con el dolor. Uno tiene que empezar a madurar dentro de ese mismo dolor", reflexionó.

Polilla revela que está viviendo dos vidas tras la muerte de “la Gorda” Fabiola

Para Polanía, en junio pasado tuvo un punto de quiebre en medio de su duelo: “Lo bueno de tocar fondo es que ahí ya no vas más abajo, entonces tienes que empezar a subir. Ahí es donde uno tiene que empezar a vivir dos vidas: Una donde aparentemente uno está bien, y otra donde ya llega la aflicción, el desconsuelo, la tristeza, los recuerdos que siempre trato de tenerlos con la mejor disposición y con todo el agradecimiento a Dios, a la vida y al destino por haber tenido la mejor esposa, eso es lo que lo llena uno de cariño, amor, ternura".

Una de las experiencias más reconfortantes para Polilla ha sido la conexión que tiene con Fabiola a través de los sueños. “Es una cosa maravillosa. Ella misma es la que me ha llevado a una tranquilidad y, durante este año, a empezar a vivir diferentes cosas para ayudarme a sopesar el dolor. Ella me ha dicho muchas cosas hermosas. Esa conexión onírica que tenemos nosotros no sé cómo describirla. Ha sido muy bonito y agradezco mucho de parte de Dios que me ha permitido vivir experiencias. Cuando ella fallece, empezamos a tener una conexión tan linda que siento que ya se está acabando, ella me ha llevado a ese final hermoso que es precisamente ayudarme a vivir y a entender este duelo".

Estos sueños han sido clave para no caer en depresión y para hallar tranquilidad en medio del sufrimiento. “En un sueño ella me lleva y me explica por qué se fue, dedicándome canciones. Una es “Nuestro sueño”, del Grupo Niche y la última fue “Cada día que pasa, de Guayacán, que es casi como una despedida, agradeciendo todo lo que nosotros vivimos. Ella misma me ha ayudado a tener todo este proceso tan bonito, porque siento que ella se fue muy preocupada por mí, porque nosotros teníamos unos proyectos, un proyecto de vida, unas actividades que íbamos a empezar a realizar y ella se me va casi por decisión propia, entonces me tiene que dar todas estas explicaciones tan lindas a través de sueños. También me las da a través de algunos compañeros que sueñan con ella y me manda razones, sobre todo cuando yo estoy muy devastado”.

¿Polilla se dará una nueva oportunidad en el amor?

Hoy, un año después, ‘Polilla’ reconoce el aprendizaje que le dejó la ausencia de su esposa: “Le diría que la sigo amando, la admiración tan hermosa por ser esa persona tan linda, tan generosa, esa excelente actriz, esa excelente comediante. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento por todo lo que me dio, todo lo que viví con ella, todo lo que me enseñó, todo lo que aprendimos juntos, lo que construimos juntos y lo que vivimos. Eso no tiene precio".

Sobre la posibilidad de rehacer su vida sentimental, el humorista respondió con honestidad, mostrando que su amor por la ‘Gorda’ Fabiola es para toda la vida. “¿Y quién se mete en ese chicharrón? Ahí sí, literalmente, ¿quién se le mide a luchar con ese fantasma de la ‘Gorda’ Fabiola? Es un reto muy grande porque yo tenía la mejor esposa, el amor de mi vida durante 28 años. Tuve la mujer más linda, más divina, o sea, eso es difícil. Nunca busqué la mujer ideal, ni la pareja ideal. Lo único que quería era la persona correcta".