Jackson Martínez: “Dicen que me enloquecí porque menciono mucho a Dios”

En 2020, la vida de Jackson Martínez dio un giro. Pasó de ser jugador de la selección de Colombia, con la que jugó 40 partidos y anotó nueve goles, a convertirse en cantante cristiano. En noviembre de 2015 el deportista sufrió una lesión en su tobillo durante el partido contra Chile por la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Aunque hizo todo por recuperarse, incluso someterse a varias cirugías durante más de tres años, esa afectación física le impidió volver a desempeñarse en las canchas como antes. Finalmente, luego de disputar su último partido profesional, el 27 de julio de 2020, con el Portimonense, “Cha, cha, chá’, le dijo adiós a las canchas a finales de ese año.

Jackson Martínez pasó de los estadios a los escenarios

Aunque ya venía explorando su faceta musical, el exgoleador del FC Porto y el Club Atlético de Madrid decidió enfocarse de lleno en ese nuevo proyecto. Ahora no sorprende al mundo con goles, sino con letras que inspiran. Recientemente estrenó su álbum “UNÁ”, con el que reafirma su propósito de usar la música para compartir la palabra de Dios y su propia historia. Además, aborda de frente las críticas que ha recibido por su transformación.

“‘UNÁ’ es un proyecto que vengo trabajando hace dos años, es 100 % en colaboración. Dentro del álbum está mi canción “Se enloqueció”, que es mi preferida, porque he recibido muchos comentarios. Algunos dicen que me enloquecí porque menciono mucho a Dios. También me han dicho: “Ahora hace rap y hasta se ilusiona, este tipo perdió la neurona”. Esa frase la tomé y la puse en la canción, pero les digo, no me da vergüenza y no me dará vergüenza hablar de Dios en ningún momento”, aseguró el artista.

Martínez sabía que su cambio de rumbo no iba a ser fácil. Muchos de sus seguidores lo admiraban por sus goles, no por su música; por eso ha recibido reacciones mixtas: hay quienes lo apoyan en esta nueva etapa, mientras que otros lo critican por compartir abiertamente su fe. “Esa es una de las cosas que sabía que iban a pasar después de tomar esta decisión. Parte del público que me seguía dejó de hacerlo porque era exclusivo del fútbol. El compromiso es con mucha firmeza y con mucha motivación, siempre que intentas hacer algo, y mucho más para Dios, tendrás el apoyo de una parte, otras personas no manifestarán el apoyo directamente, pero estarán pendientes de cada cosa que tú haces y otros no se sentirán identificados, pero la idea es poder impactar a todo aquel que decide escuchar mi música, impactar cada corazón, cada vida y que puedan ver la transparencia en cada una de mis canciones”.

Jackson Martínez, exfutbolista de la Selección Colombia, quien ahora se dedica a la música. Fotografía por: Cortesía Prensa Jackson Martínez

No abandonó el fútbol por la música

Contrario a lo que muchos han creído, su decisión de poner fin a su etapa como futbolista profesional no fue para enfocarse en su faceta como cantante. “Muchas personas se quedaron con la idea de que paré de jugar fútbol para dedicarme a la música, pero en realidad fue por causa de una lesión, y en medio de ese proceso surgió la oportunidad de comenzar a lanzar música al público”, aclaró.

Aunque las críticas lo han acompañado en este proceso, Jackson reconoce que ha desarrollado una perspectiva más madura sobre ellas: “Lo más importante es ver si es una crítica objetiva o con entendimiento, pero si es una donde simplemente no están de acuerdo porque no, y listo, no le presto mucha atención, porque cada uno de nosotros y cada una de las cosas que hacemos, las hacemos por una razón, hay una motivación detrás, hay un objetivo detrás. Mis redes sociales las uso para hablar de mi música, de lo que estoy haciendo, de mi vida, de mi fe”.

Una nueva cancha, un nuevo cambio

Hoy su mayor reto no es marcar goles, sino transformar corazones a través de la música. “Mi vida cambió desde que comencé a caminar con el Señor. Desde que Él transformó mi vida, mi esperanza está puesta en Él. Todo aquello que hago, trato de hacerlo para agradarle. En todo busco la gloria del Señor, busco exaltar su nombre y glorificarle en todo lo que haga, porque no quiero tener dos caras, quiero que lo que vean las personas en las redes sociales sea lo mismo que vean en el momento de encontrarse por ahí conmigo en la calle”.

Asegura que no busca fama ni reconocimiento, pues es algo que ya vivió en el deporte: “El trabajo se está haciendo, que es no dejar de sacar música, que la gente vea el compromiso, la seriedad en cuanto al mensaje y a la constancia de estar sacando canciones. Que la gente comprenda que esto es mucho más que simplemente intentar ser reconocido. La idea de buscar reconocimiento, y todo lo demás, no es algo que está en mí y no es algo que tengo que aclarar, porque la gente ya conoce que es algo que tengo a través del fútbol, pero sí considero que cuando tú tomas la decisión de hacer algo tienes que ser muy determinado. Si deciden apoyar el proyecto musical de Jackson Martínez van a ser edificados sin lugar a dudas”, reflexionó el artista.

Esta nueva perspectiva le ha permitido enfrentar los desafíos con una actitud diferente: “Este ha sido un año muy bendecido, de pruebas y de diferentes circunstancias en mi vida, pero creo que he aprendido a vivir el día a día. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán, entonces trato al máximo las preocupaciones del mañana, dejarlas para mañana, para que no distraigan las de hoy. Estoy tratando de vivir el día a día, y es un año más que me ha recordado lo frágil que es la vida y la preocupación que debemos tener por nuestras almas y por tener una comunión con Dios acertada”.

Nuevos proyectos de Jackson Martínez

Aunque muchos aún lo recuerdan por sus goles con la selección de Colombia y en el Porto, Jackson Martínez está escribiendo una nueva historia: “Viene mucha música, y estoy muy contento. A veces uno quiere que la música salga toda ya, pero hemos hecho un buen trabajo. El fútbol me ha ayudado mucho en la disciplina, la dedicación, el ser determinado, constante, en tomar las cosas con seriedad, y lo que tratamos de transmitir es mostrar a las personas lo que Dios nos pide y a su vez lo que Dios ofrece”, concluyó.