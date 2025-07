Luly Bossa de ‘MasterChef’: así ha sido su vida tras la pérdida de Ángelo, su hijo

El pasado miércoles, Luly Bossa se enfrentó en el reto de eliminación a Valentina Taguado, Jorge Herrera, Michelle Rouillard y Andrea Guzmán; sin embargo, su plato no le alcanzó para seguir en la competencia, por lo que fue eliminada.

En diálogo con Vea, la actriz habló de su paso por el reality culinario. “Una experiencia muy dura, es superfuerte porque tienes que manejar mucho tus emociones, tienes que manejar la energía tuya, la de los demás, manejar el tiempo que pienso que es el factor determinante, es el factor más difícil de manejar en esa competencia. No es nada fácil y con el agravante de la cortada del dedo, que eso para mí fue bastante duro“.

Luly Bossa MasterChef Celebrity Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Fuiste una inspiración para muchos dentro y fuera de la cocina

“Me parece muy bacano que la gente sienta que hay una inspiración, que hay resiliencia. Los retos que yo he tenido en mi vida no son nada fáciles y me ha tocado salir adelante a pesar de cada cosa que me ha pasado, entonces lo agradezco, lo atesoro, no lo doy por sentado, lo abrazo y para mí es algo muy bonito, fue una experiencia súper bacana desde todo punto de vista. Es una cosa de que te enseña también humildad".

Cocinaste en honor a Ángelo

“Hice varios platos que eran para él. Por ejemplo, el mote queso, eso le encantaba a él. Ángelo no concebía una comida sin arroz, yo hice el arroz cremoso, ese un día de eliminación que me fue muy bien y me mandaron al balcón. Mucha gente dice que mi Ángel estaba ahí conmigo, era demasiado el estrés para pensar, pero de pronto sí”.

¿Cómo ha sido este tiempo sin tu hijo?

“Quise ocuparme, no me quiero dejar aplastar por eso, yo tengo unos hábitos que a mí me han salvado muchísimo. A mí se me murió mi mamá también en los brazos, pero es una cosa muy distinta a cuando se te muere un hijo, porque eso no tiene ni siquiera nombre. Tú quedas huérfano, viudo, pero no quedas en nada cuando se te va un hijo. La mejor forma de honrarlos es seguir viviendo y luchar por esos sueños que él y yo teníamos, ahí uno sigue para adelante, sigue andando, sigue dando, sembrando, en algún momento se cosechará“.

¿Cómo ha sido retomar tu vida tras la pérdida de Ángelo?

“Lo que pasa es que yo no hacía cosas con Ángelo durante el tiempo que él estaba ahí porque no quería perderme de estar con él, de ayudarlo, de motivarlo, de motivarme yo misma, pero no sé si eso sea una renuncia, porque estar con él para mí ha sido el premio más grande que Dios me ha dado. Son épocas totalmente distintas, lo recuerdo, lo honro, lo menciono, lo bendigo siempre, pero es que es una época totalmente distinta y pues yo tengo que seguir adelante. No hay día en que no lo piense, que no lo extrañe, pero necesito seguir adelante por él y por mí.

Un paso a la vez. Yo duré muchos meses en shock y yo hacía cosas. Hice la canción para un cabezote de una serie que yo había hecho, entonces yo la canté. La gente me decía, ‘pero es muy temprano’, pero yo respondía: ‘yo necesito ocuparme’. Luego salió MasterChef. Yo estoy muy ocupada todos los días porque yo no me levanto y voy para la calle, yo tengo una rutina que es muy específica donde yo me levanto y lo primero que hago es tender la cama. Eso es lo primero, porque eso es como crear momentum para saber que hiciste algo y puedes seguir adelante con lo siguiente, ponerte la licra, tener todo organizado para empezar a escribir tus metas, tus sueños, mirar la palabra de Dios, orar, interceder, entrenar y luego sí salir, hacer todo lo que normalmente hago, eso es una rutina que a mí me ha salvado muchísimo, eso a mí me salvó”.