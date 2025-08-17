¿Cuándo y dónde es el concierto de Grupo Firme en Colombia? Se confirmó la fecha

Grupo Firme es una banda musical que nació en Tijuana, Baja California, gracias a la visión de Eduin Cazares y Jairo Corrales, quienes han fusionado el género regional mexicano con estilos como el norteño, la banda y el sierreño sinaloense.

El grupo se volvió muy popular en Latinoamérica y otros países del mundo con éxitos como Pídeme, El Roto y Juro Por Dios, y ha sido reconocido con varios premios, incluyendo cuatro Premios Juventud y cinco Premios Lo Nuestro en 2021. También se llevaron a casa un Grammy Latino por el Mejor Álbum de Música Banda con Nos divertimos logrando lo imposible.

Grupo Firme en el ‘Órale Wey Fest’

Después de varios días de rumores, se confirmó que la agrupación mexicana llega a Colombia, específicamente a Bogotá. “Será la única ciudad. Sí, Grupo Firme llegará a Colombia en la primera semana de diciembre. Hay sorpresas y vienen más cosas con estas vainas, va a pasar algo muy importante para la ciudad. Nos va a poner en la escena Latinoamérica”, dijo Juanjo Guerrero, de Conciertos Colombia.

Finalmente, se conoció que la banda hará parte del Órale Wey Fest, que se realizará en el Estadio Nemesio El Campín. “¡BOGOTÁ! El Festival de regional mexicano @oraleweyfest llega a Colombia y queremos anunciarles oficialmente que Grupo Firme será nuestro headliner. Por primera vez en Bogotá podremos disfrutar el show completo con más de 3 horas este 6 de Diciembre en el Estadio El Campín”.

Fanáticos del grupo ya comenzaron a expresar su emoción a través de las redes sociales: “Una Gran Fiesta Mexicana, para un país maravilloso. Arriba Colombia, México y Colombia unidos”, “justo y necesario”, “qué alegría”, “nos fuimos a ver a Grupo Firme”, “manifestando estar gritando a todo pulmón con Grupo Firme en vivo”, “allá nos vemos”, “estamos preparados”.

Por ahora, se desconoce el precio de la boletería y la nómina de los demás artistas que harán parte el festival. Este miércoles se dará a conocer esa información.

La última visita de Grupo Firme a Colombia fue hace dos años cuando asistió al Súper Concierto de la Feria de las Flores en el 2023, donde compartió escenario con Ryan Castro, Gilberto Santa Rosa, Elder Dayán y Pipe Bueno.