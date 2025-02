¿Cuántos idiomas habla Shakira? Así se comunica con Milan y Sasha, sus hijos

El concierto de Shakira hoy en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, tiene a sus fanáticos emocionados. La intérprete de Monotonía llegó a la capital del país luego de haber brindado dos shows en Barranquilla, su ciudad natal y de haber disfrutado de ‘La Guacherna’, el evento más importante previo al Carnaval.

Para esta noche se espera que más de 40.000 espectadores asistan al espectáculo, que dará inicio a las 8:00 p.m. La demanda ha sido tan alta que se programó una segunda presentación para mañana, 27 de febrero.

La cantante colombiana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla (Colombia). EFE/ Aleidys Coll Fotografía por: Aleidys Coll

Shakira habla siete idiomas

Shakira no solo es conocida por su talento musical, su carisma y energía en el escenario, sino también por su impresionante habilidad con los idiomas. La cantante barranquillera ha demostrado en múltiples ocasiones que su destreza va más allá de la música, sorprendiendo a sus seguidores con su capacidad para comunicarse en diferentes lenguas, siete para ser exactos:

Español: como nativa de Colombia, el español es su lengua materna y el idioma en el que ha compuesto gran parte de sus éxitos.

Inglés: Shakira habla inglés con fluidez, lo que le ha permitido conquistar el mercado internacional con álbumes como Laundry Service (2001) y She Wolf (2009).

Portugués: gracias a su gran base de fans en Brasil, Shakira aprendió portugués y ha ofrecido entrevistas en este idioma con gran soltura.

Francés: ha demostrado en varias ocasiones que puede comunicarse en francés, un idioma que admira y que ha estudiado.

Italiano: La cantante ha aprendido italiano y ha mostrado su habilidad en entrevistas y eventos en ese país.

Catalán: durante su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira mostró interés por la cultura catalana y aprendió el idioma.

Árabe: al ser de ascendencia libanesa, creció escuchando clásicos del mundo árabe del siglo XX. En su canción Ojos así interpreta una estrofa en este idioma.

La facilidad de Shakira para los idiomas ha sido clave en su éxito mundial, permitiéndole conectar con públicos de diferentes países y culturas. Su versatilidad lingüística la ha convertido en una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos, capaz de expresarse con naturalidad en distintos idiomas y de llevar su música a todos los rincones del planeta.

En una oportunidad, reveló por qué quiso aprender varios idiomas: “Cuando tenía 18 años, haciendo giras en Brasil, aprendí el portugués, así que fue mi segunda lengua. Antes de aprender inglés, aprendí portugués y viajando por distintos países, Europa y el mundo, desarrollé un gusto por la cultura y los idiomas siempre son una parte importante de la cultura de un pueblo y cada que viajaba, quería empaparme de esa cultura”, aseguró.

¿En qué idioma Shakira se comunica con sus hijos?

Milan y Sasha heredaron el talento de su mamá y también son políglotas como ella. Los niños hablan español, inglés y catalán. Hace unos años, un periodista le preguntó a Shakira en una entrevista en qué idioma se comunicaba con sus hijos, asegurando que, generalmente, lo hacen en su lengua materna.

“En castellano, la mayor parte del tiempo, pero a veces ellos me hablan en inglés. Intento que no me hablan en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo ¿No?”.