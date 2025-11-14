¿Cuántos Latin Grammy ganó Bad Bunny?: “Nunca olvide de dónde viene”

Este jueves en la noche, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se llevó a cabo la 26ª de los Latin Grammy. Maluma y Roselyn Sánchez asumieron el rol de presentadores, liderando un show de tres horas que estuvo lleno de momentos especiales para cada uno de los artistas que estuvo presente.

El arranque fue un tributo a Carlos Santana: Maluma interpretó “Oye Como Va”, seguido de un medley en el que también participaron Christian Nodal y Grupo Frontera. La ceremonia siguió con una variedad de actuaciones: Aitana presentó un pop etéreo, Rauw Alejandro trajo ritmos de Puerto Rico, y Karol G tuvo un momento muy especial junto a Marco Antonio Solís, interpretando en vivo “Coleccionando Heridas” por primera vez en televisión. También hubo un espacio para la música mexicana con Danny Lux, Kakalo e Iván Cornejo, y un poderoso mariachi con Pepe Aguilar.

El cantante mexicano Marco Antonio Solís sonríe junto a la colombiana Karol G durante una presentación en la ceremonia de los Latin Grammy este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán Fotografía por: Octavio Guzmán

‘Álbum del año’ y más galardones para Bad Bunny en los Latin Grammy 2025

Esta edición de los Premios Grammy 2025 consagró a Bad Bunny como el gran triunfador al alzarse con cinco galardones. El puertorriqueño tenía 12 nominaciones, de las cuales ganó en las categorías: Álbum del Año, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.

Cuando recibió el gramófono por su proyecto ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, el artista se lo dedicó a la comunidad latina, especialmente a su natal Puerto Rico: “Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica, y especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde venga, nunca olvide de dónde viene, pero sin olvidar para dónde va”, dijo.

Y agregó: “Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música, los sobrinos escogieron la música, Los Pleneros de la Cresta escogieron la música”.

El intérprete de Ojitos lindos también aprovechó para honrar a su familia y a cada una de las personas que hicieron posible ese triunfo: “Amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto. Gracias a todas las personas que trabajaron en este álbum, son muchos y los llevo todo en mi corazón y estoy agradecido de la aportación, porque creo que este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo. Amen lo más que puedan”, dijo.