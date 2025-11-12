Cundinamarca Fest 2025: artistas, programación por días y más

Del 13 al 16 de noviembre de 2025, el Parque Simón Bolívar en Bogotá se convertirá en el corazón palpitante de la cultura, el sabor y la música del departamento de Cundinamarca. El Cundinamarca Fest 2025, un evento gratuito, familiar e interactivo, llega con el objetivo de promover el turismo, el emprendimiento, la identidad y el talento regional. La propuesta del festival fusiona grandes conciertos con zonas temáticas de experiencia: desde exhibiciones de artesanías y culturas indígenas hasta actividades deportivas extremas, áreas para niños y mascotas, gastronomía típica de la región, y más de 150.000 m² de espacio para que los 116 municipios del departamento brillen en Bogotá.

Actividades del Cundinamarca Fest

El Cundinamarca Fest 2025 capturará la esencia del departamento a través de pabellones temáticos que celebran su cultura, naturaleza, deportes y gastronomía. “De Cundinamarca para el mundo” presentará cafés, flores y esmeraldas, mientras que “Cundinamarca extrema y deportiva” ofrecerá simuladores de rafting y ciclismo. En “Cundinamarca biodiversa”, los visitantes podrán explorar páramos, ríos y especies emblemáticas, y “Hablando de Cundinamarca” será un espacio para dialogar sobre innovación y sostenibilidad. Además, habrá cocina tradicional, mercados campesinos, viveros, actividades para los niños y espacios amigables para mascotas, todo esto junto a más de 2,000 artistas y artesanos que celebran la identidad y la tradición de esa región.

Aunque la apertura institucional del jueves 13 se centra en la cultura, la música y la presentación de los municipios, los días centrales traen los conciertos más esperados:

Viernes, 14 de noviembre

4:00 p.m. Jessi Uribe

6:00 p.m. Natalia París

7:00 p.m. Moska

8:00 p.m. Sinfónica D.J.

9:00 p.m. Dezko

Sábado, 15 de noviembre

3:30 p.m. Aterciopelados

5:10 p.m. Nanpa Básico

6:50 p.m. Fonseca

8:40 p.m. Wisin

Domingo, 16 de noviembre