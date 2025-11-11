Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

El Gran Combo de Puerto Rico en Bogotá: boletas, fecha, lugar y más del concierto

Los intérpretes de ‘Me liberé’ celebrarán los 64 años de trayectoria artística de la legendaria orquesta.

Por Redacción Vea
11 de noviembre de 2025
Los intérpretes de ‘Me liberé’ celebrarán los 64 años de trayectoria artística de la legendaria orquesta.
Fotografía por: Cortesía

El Gran Combo de Puerto Rico es una de las orquestas de salsa más queridas y reconocidas en el mundo latino. Fundado en 1962 por Rafael Ithier en San Juan, Puerto Rico, este grupo ha sido apodado “La Universidad de la Salsa” por su enorme influencia en la formación de innumerables músicos y cantantes a lo largo de más de seis décadas. Su estilo mezcla el sabor del son caribeño, la cadencia del mambo y la energía del guaguancó.

A lo largo de su trayectoria, El Gran Combo ha lanzado decenas de discos y ha cosechado éxitos internacionales como “Brujería”, “Un verano en Nueva York”, “Me liberé” y “No hay cama pa’ tanta gente”.

¿Cuándo y dónde es el concierto de El Gran Combo de Puerto Rico en Bogotá?

Por primera vez, la agrupación llegará al Movistar Arena en Bogotá. El concierto será el 22 de mayo del 2026 donde sus fanáticos podrán bailar y cantar en vivo algunos de sus himnos inmortales. El show contará con la presencia de Rafael Ithier, fundador, director y pianista, quien, a los 98 años, sigue siendo el pilar de la orquesta.

Vínculos relacionados

Mon Laferte confirmó su regreso a Colombia: fechas, ciudades y más de sus conciertos
Letra de la nueva canción de Daddy Yankee y Bizarrap: ¿Qué dice?
Ricardo Montaner en Bogotá: boletas, precios y cuándo es
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Los intérpretes de ‘Me liberé’ celebrarán los 64 años de trayectoria artística de la legendaria orquesta.

Los intérpretes de ‘Me liberé’ celebrarán los 64 años de trayectoria artística de la legendaria orquesta.

Fotografía por: Cortesía

Boletas para el concierto de El Gran Combo de Puerto Rico en Bogotá

Las entradas para el concierto ya están disponibles en preventa exclusiva para los clientes de Movistar en www.tuboleta.com. Y a partir del próximo jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m., comenzará la venta para el público en general.

A continuación, los precios de las boletas según su ubicación:

Etapa 1 (Incluyen servicio)

  • Platea (102): $ 495.000 
  • Platea (101 & 103): $ 459.700 
  • Platea (104-106): $ 424.300 
  • Tribuna Fan Sur: $ 565.700 
  • Piso 2 (208-212): $ 341.800 
  • Piso 2 (206-207 & 213-214): $ 330.000 
  • Piso 2 (202-205 & 215-218): $ 318.200 
  • Piso 2 (201 & 219) Vista parcial: $ 247.500 
  • Piso 3 (307-313): $ 224.000 
  • Piso 3 (305-306 & 314-315): $ 170.900 
  • Piso 3 (303-304 & 316-317): $ 165.000 
  • Piso 3 (302 & 318): $ 141.500 
  • Piso 3 (301 & 319) Vista parcial: $ 116.700 

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Full (Incluyen servicio)

  • Platea (102): $ 506.800 
  • Platea (101 & 103): $ 471.400 
  • Platea (104-106): $ 436.100 
  • Tribuna Fan Sur: $ 577.500 
  • Piso 2 (208-212): $ 353.600 
  • Piso 2 (206-207 & 213-214): $ 341.800 
  • Piso 2 (202-205 & 215-218): $ 330.000 
  • Piso 2 (201 & 219) Vista parcial: $ 259.300 
  • Piso 3 (307-313): $ 229.900 
  • Piso 3 (305-306 & 314-315): $ 175.600 
  • Piso 3 (303-304 & 316-317): $ 174.500 
  • Piso 3 (302 & 318): $ 147.400 
  • Piso 3 (301 & 319) Vista parcial: $ 129.700
Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

El Gran Combo de Puerto Rico

Me liberé El Gran Combo letra

El Gran Combo de Puerto Rico Me liberé

Ámame El Gran Combo

Concierto de El Gran Combo de Puerto Rico

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.