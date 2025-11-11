El Gran Combo de Puerto Rico en Bogotá: boletas, fecha, lugar y más del concierto

El Gran Combo de Puerto Rico es una de las orquestas de salsa más queridas y reconocidas en el mundo latino. Fundado en 1962 por Rafael Ithier en San Juan, Puerto Rico, este grupo ha sido apodado “La Universidad de la Salsa” por su enorme influencia en la formación de innumerables músicos y cantantes a lo largo de más de seis décadas. Su estilo mezcla el sabor del son caribeño, la cadencia del mambo y la energía del guaguancó.

A lo largo de su trayectoria, El Gran Combo ha lanzado decenas de discos y ha cosechado éxitos internacionales como “Brujería”, “Un verano en Nueva York”, “Me liberé” y “No hay cama pa’ tanta gente”.

¿Cuándo y dónde es el concierto de El Gran Combo de Puerto Rico en Bogotá?

Por primera vez, la agrupación llegará al Movistar Arena en Bogotá. El concierto será el 22 de mayo del 2026 donde sus fanáticos podrán bailar y cantar en vivo algunos de sus himnos inmortales. El show contará con la presencia de Rafael Ithier, fundador, director y pianista, quien, a los 98 años, sigue siendo el pilar de la orquesta.

Boletas para el concierto de El Gran Combo de Puerto Rico en Bogotá

Las entradas para el concierto ya están disponibles en preventa exclusiva para los clientes de Movistar en www.tuboleta.com. Y a partir del próximo jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m., comenzará la venta para el público en general.

A continuación, los precios de las boletas según su ubicación:

Etapa 1 (Incluyen servicio)

Platea (102): $ 495.000

Platea (101 & 103): $ 459.700

Platea (104-106): $ 424.300

Tribuna Fan Sur: $ 565.700

Piso 2 (208-212): $ 341.800

Piso 2 (206-207 & 213-214): $ 330.000

Piso 2 (202-205 & 215-218): $ 318.200

Piso 2 (201 & 219) Vista parcial: $ 247.500

Piso 3 (307-313): $ 224.000

Piso 3 (305-306 & 314-315): $ 170.900

Piso 3 (303-304 & 316-317): $ 165.000

Piso 3 (302 & 318): $ 141.500

Piso 3 (301 & 319) Vista parcial: $ 116.700

