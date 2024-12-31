Daddy Yankee acusó a Raphy Pina por presunta apropiación de derechos de autor

El pasado 29 de noviembre de 2025, Daddy Yankee presentó ante un tribunal federal en Puerto Rico, junto a su empresa Los Cangris Inc., una demanda contra Raphy Pina, su exesposa Mireddys González, un abogado, varios asociados y diversas compañías relacionadas. La acusación se basa en un supuesto esquema sistemático de apropiación indebida de derechos de autor y desvío de regalías.

¿Por qué Daddy Yankee demandó a Raphy Pina y Mireddy González?

El artista, intérprete de Sonríele, acusa a su exesposa y a su exmánager de manipular documentos de porcentaje de propiedad y formularios de copyrigth para apropiarse de los derechos de autor de 15 de us canciones a través de un esquema desde el 2015.

Las canciones que, al parecer, el esposo de Natti Natasha registró sin autorización como coautor de las canciones fueron: Todo comienza en la disco, Llevo tras de ti, Zum, zum, zum, Otra cosa, De vuelta pa’ la vuelta, Bella y sensual, Mayor que yo, Relación, El Desorden, Runaway, Buena vida, La Rompecorazones, Inolvidable (Remix), Vuelve y Perdido por el mundo.

El productor puertorriqueño de música urbana Raphy Pina a su salida del tribunal federal en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Jorge Muñiz ARCHIVO Fotografía por: Jorge MUñiz

Además, la denuncia indica que no solo ese repertorio se habría visto afectado, sino que también se habrían modificado los derechos de autor y las regalías de muchas canciones de otros artistas relacionados con el entorno de Pina.

Con esta demanda, ‘The Big Boss’ busca que se rectifiquen los registros oficiales de autoría, la devolución de regalías desviadas, el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios y que se tomen medidas para impedir nuevos reclamos fraudulentos

¿Quién es Raphy Pina?

Raphy Pina es uno de los productores y empresarios más influyentes en el mundo del género urbano. Como fundador de Pina Records, un sello fundamental en el auge del reguetón desde principios de los 2000, ha sido clave en el lanzamiento de carreras de artistas como Don Omar, Natti Natasha, RKM y Ken-Y, Zion & Lennox, entre otros.

A lo largo de los años, Raphy Pina y Daddy Yankee mantuvieron una relación cercana, tanto en lo profesional como en lo personal. Vivieron momentos decisivos en la evolución del género: colaboraron en numerosos proyectos, giras, lanzamientos y grandes negociaciones. Pina era visto como un aliado estratégico para “El Cangri”, y su conexión iba más allá de lo laboral. Estaban juntos en eventos, en reuniones creativas, trabajando en producciones, e incluso compartían una dinámica de confianza que reflejaba una relación casi fraternal.