¿Daddy Yankee rechazó invitación de Westcol para un streaming?

Antes de su divorcio con Mireddys González, en diciembre del año pasado, Daddy Yankee ya había hecho pública su conversión al cristianismo, asegurando que había cambiado su vida no solo personal, sino también profesional, pues, desde entonces, viene haciendo música para Dios.

En redes sociales, el intérprete de temas como Dura y Gasolina, ha recibido todo tipo de comentarios. Algunos apoyan su nueva visión de vida, mientras que otros lo critican; sin embargo, él ha estado enfocado en predicar la palabra de Dios y en sacar nueva música con mensajes que edifiquen a sus fanáticos.

¿Qué pasó con Daddy Yankee y Westcol?

En las últimas horas, se viralizó una pequeña conversación que, supuestamente, habría tenido el cantante con Westcol, el streamer colombiano.

“@daddyyankee cuándo saca tiempo para que hagamos un stream”, le habría escrito Westcol al reguetonero en una publicación en redes sociales. Allí mismo, se observa la respuesta que, supuestamente, le dejó el boricua: “Solo tengo tiempo para Dios”.

Algunos internautas interpretaron esa frase como un rechazo directo, mientras que otros lo tomaron como un reflejo de su nueva vida espiritual tras su retiro de los escenarios y del mundo del entretenimiento.

La veracidad de la captura de pantalla de ese cruce de comentarios no es clara, pues ya no aparece en las redes sociales de ellos. De hecho, algunos afirman que se trataría de un montaje. No obstante, los internautas han dejado sus impresiones: “Antes que agradezca que el rey del reguetón le respondió”, “excelente”, “qué respuesta tan fina”, “apoyo absoluto a Daddy”, “excelente no darle más visibilidad a esos contenidos”, “un hombre sabio”, “un hombre sensato”, “muy respetuoso”, “por lo menos le respondió”, “sabia respuesta”, “un grande no se rebaja”, “alguien con sentido común”, “Daddy Yankee es el mejor”.

Daddy Yankee impulsará el fútbol en Puerto Rico

Además de estar dedicado a la música, Daddy Yankee anunció un proyecto en el que está trabajando para fomentar el deporte en Puerto Rico, su país natal. “Este convenio refleja una visión compartida: impulsar el crecimiento del fútbol puertorriqueño desde las bases hasta nuestras selecciones nacionales absolutas, con el respaldo empresas y figuras que creen en el poder transformador del deporte”, dijo el presidente de FPF, Iván Rivera.