Dai Dai en español: esta es la letra de la canción que Shakira lanzó en partido de Colombia

En medio del Mundial de Fútbol 2026, Shakira se ha convertido en centro de las noticias. Además de ser la intérprete de ‘Dai Dai’, el himno del torneo, que canta junto a Burna Boy, la colombiana ha estado muy pendiente del desempeño de la Selección Colombia en la Copa. Adicionalmente se encuentra de gira por Estados Unidos con ‘Las mujeres ya no lloran’.

La barranquillera, que el lunes 22 de junio acudió al estadio de Dallas, al encuentro de Argentina contra Austria junto a sus hijos Milan y Sasha, ofreció este martes 23 su presentación en ese mismo lugar, mientras en Guadalajara, México, Colombia enfrentaba a la Selección de la República Democrática del Congo. Además, había anunciado el lanzamiento de ‘Dai Dai’ en español.

Así celebró Shakira clasificación de Colombia a 16avos del Mundial

Shakira aprovechó un pequeño descanso en medio de su concierto en Dallas para celebrar que Colombia ganó el partido y clasificó a los 16avos del Mundial.

Vestida con uno de sus enterizos, el morado, la colombiana entró al camerino “¡Acaba de ganar Colombia!“, dijo emocionada y luego, celebró entre gritos, saltos y baile, junto a algunos de sus bailarines y parte de su equipo de staff.

Se espera que el próximo 19 de julio en el medio tiempo del partido de la final del Mundial, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) Shakira cante el himno que ha resultado un hit en reproducciones. Se espera que a la final acudan cerca de 82.000 espectadores.

Letra en español de ‘Dai Dai’

Sabías desde el día en que naciste

Que aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)

-

Ven, sigue tu deseo

Donde hay voluntad, hay un camino

Eres el dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así es como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

Solo un paso más

-

Todos los altibajos

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

La energía es contagiosa (ya sabes)

Y nunca nos falla (no, no)

Nadie se está cansando (yo sé)

Porque tienes ese fuego (ayo)

Sueña un poco más alto

Vamos, vamos, vamos

-

Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener

No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)

De la tierra y las lágrimas, hacemos oro

Somos más que carne y huesos

-

Todos los altibajos (altibajos)

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia

Sudáfrica, España, México, Japón

Corea, Países Bajos

-

Sabías desde el día en que naciste

Aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

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