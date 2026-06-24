Dai Dai en español: esta es la letra de la canción que Shakira lanzó en partido de Colombia

En medio del Mundial de Fútbol 2026, Shakira se ha convertido en centro de las noticias. Además de ser la intérprete de ‘Dai Dai’, el himno del torneo, que canta junto a Burna Boy, la colombiana ha estado muy pendiente del desempeño de la Selección Colombia en la Copa. Adicionalmente se encuentra de gira por Estados Unidos con ‘Las mujeres ya no lloran’.
La barranquillera, que el lunes 22 de junio acudió al estadio de Dallas, al encuentro de Argentina contra Austria junto a sus hijos Milan y Sasha, ofreció este martes 23 su presentación en ese mismo lugar, mientras en Guadalajara, México, Colombia enfrentaba a la Selección de la República Democrática del Congo. Además, había anunciado el lanzamiento de ‘Dai Dai’ en español.
Así celebró Shakira clasificación de Colombia a 16avos del Mundial
Shakira aprovechó un pequeño descanso en medio de su concierto en Dallas para celebrar que Colombia ganó el partido y clasificó a los 16avos del Mundial.
Vestida con uno de sus enterizos, el morado, la colombiana entró al camerino “¡Acaba de ganar Colombia!“, dijo emocionada y luego, celebró entre gritos, saltos y baile, junto a algunos de sus bailarines y parte de su equipo de staff.
Se espera que el próximo 19 de julio en el medio tiempo del partido de la final del Mundial, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) Shakira cante el himno que ha resultado un hit en reproducciones. Se espera que a la final acudan cerca de 82.000 espectadores.
Letra en español de ‘Dai Dai’
Sabías desde el día en que naciste
Que aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)
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Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)
-
Ven, sigue tu deseo
Donde hay voluntad, hay un camino
Eres el dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así es como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
Solo un paso más
-
Todos los altibajos
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
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La energía es contagiosa (ya sabes)
Y nunca nos falla (no, no)
Nadie se está cansando (yo sé)
Porque tienes ese fuego (ayo)
Sueña un poco más alto
Vamos, vamos, vamos
-
Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener
No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)
De la tierra y las lágrimas, hacemos oro
Somos más que carne y huesos
-
Todos los altibajos (altibajos)
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia
Sudáfrica, España, México, Japón
Corea, Países Bajos
-
Sabías desde el día en que naciste
Aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos