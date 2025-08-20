⁠Exintegrante de Ventino sufre enfermedad autoinmune: “Nunca había hablado de esto”

Ventino fue una banda pop femenina colombiana que nació en 2015, compuesta por Natalia Afanador, Olga Lucía Vives, Makis de Angulo y Camila Esguerra. La agrupación no solo logró un gran reconocimiento en Colombia, sino en toda América Latina. Durante su trayectoria, lanzaron varios éxitos y un álbum que lleva su nombre. En 2024, el grupo anunció su separación definitiva, explicando que cada una de las integrantes quería seguir su propio camino artístico y concentrarse en proyectos personales.

¿Qué le pasó a Olga Lucía Vives?

El pasado martes 19 de agosto, Olga Lucía publicó un video revelando que desde hace ocho años fue diagnosticada con psoriasis. “Nunca había hablado de esto públicamente, pero hace unos años me diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Más del 30% de las personas que la tenemos tiene depresión y ansiedad, mayor riesgo de demencia, infartos, derrames cerebrales, tres veces más riesgo de alcoholismo y hay mucha estigmatización y rechazo, por eso hoy les quiero contar mi historia con la psoriasis. Es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, o sea que no se puede curar y genética. Puede afectar la piel, el cuero cabelludo, las uñas, y también las articulaciones", comenzó diciendo.

La cantante contó que al principio la diagnosticaron erróneamente por los síntomas que presentaba: “A mí me diagnosticaron hace aproximadamente 8 años porque me empezó a doler una uña y luego se me puso blanca. Después de que fui a muchos doctores que me decían que yo tenía un hongo, pero me mandaban tratamientos que no me servían y hasta comprometieron mi hígado en una ocasión, llegué a donde un médico que descifró el enigma”, dijo.

Con el paso del tiempo, se sumaban nuevos síntomas que terminaron afectando su vida: “Empecé un tratamiento tópico que me ponía y con el tiempo mejoró y ya después no hubo más seguimiento de la enfermedad. Uno o dos años después tuve un episodio de estrés muy grande y se me empezó a inflamar esta mano (la derecha), casi no la podía mover, me dolía hasta cargar un vaso de agua. Me acuerdo que no podía bailar bien en los ensayos, dejé de tocar piano. Luego fue la rodilla izquierda, varias veces se me inflamó y cojeaba; también la planta del pie varias veces y siempre fue la misma historia".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Artritis por psoriasis, enfermedad de Olga Lucía Vives

Después de múltiples exámenes, finalmente su diagnóstico fue más claro: “Los médicos no le daban importancia o no me diagnosticaban bien hasta que llegó un médico que me dijo que era artritis por psoriasis. Ahí quedó todo, nunca empecé ningún tratamiento. Me inyectaban corticoides en las crisis para mejorar y bajar la inflamación”.

Afortunadamente, su caso, a diferencia de otros, no ha tenido consecuencias graves: “Con el tiempo comencé a mejorar, me dejaron de doler las articulaciones y las uñas. Mejoré mis hábitos de salud en general, gracias a Dios mi caso nunca ha sido severo porque no hago nada diferente a tener buenos hábitos, pero esto tampoco está bien porque no es suficiente”.

La artista le pidió a sus seguidores que la acompañen en este proceso: “Este es un camino que inició con muchas dudas y ahora estoy en búsqueda de respuestas y alternativas. Quiero que me acompañen a descubrir cómo puedo transformar el rumbo de esta enfermedad en mi vida. Compartirlo con ustedes me hace sentir menos sola”.