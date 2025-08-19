Fredy Calvache no puede volver a Colombia. Esto cuesta el vuelo humanitario

A través de redes sociales, Fredy Calvache ha mostrado su lucha contra un agresivo cáncer de estómago que, según los médicos en Suiza, país donde recibe tratamiento, no tiene cura.

El periodista Fredy Calvache, quien trabajó varios años como corresponsal del Cauca en Noticias Caracol, está en cuidados paleativos y hace unas semanas reveló su deseo de volver a Colombia para estar en compañía de su familia y recibir un tratamiento con medicina alternativa. Sin embargo, por su delicado estado de salud no ha sido tan fácil, pues requiere un vuelo humanitario para que pueda viajar en las mejores condiciones y con los implementos médicos que requiere.

Diego Guauque reveló cuánto vale el vuelo humanitario para Fredy Calvache

El periodista de Séptimo Día ha estado al tanto del estado de salud de su colega. Hace unas semanas pidió ayuda en redes sociales para que el comunicador pueda volver al país.

“Estuve hablando con el embajador de Colombia en Suiza, Francisco Echeverry, acerca de la posibilidad de que la embajada le ayude con los pasajes para viajar desde Zúrich hasta Popayán. La embajada dice que sí, que incluso le podría dar pasajes en primera clase para toda la comodidad”, dijo en un video que publicó hace pocas horas en sus redes sociales.

No obstante, por ahora, el viaje no puede ser posible en un avión comercial: “Todo iba bien hasta que el embajador lo visitó en la clínica y se lo consultó a su oncóloga, y ella le dijo que no, que no le iba a dar permiso porque la salud de Fredy es muy delicada para someterlo a un viaje de más de 14 horas porque tiene que hacer Zúrich - Madrid; Madrid - Bogotá; Bogotá - Popayán".

La única manera de hacer realidad ese viaje es en un avión ambulancia; sin embargo, el valor es muy alto. “¿Cuál es la solución? Un avión ambulancia que vale entre 500 y 600 millones de pesos", contó Guauque.

Debido a la millonaria cifra, Guauque plantea otra solución para que el periodista pueda estar junto a su familia: “Entonces le planteé a la embajada que por qué no utilizaban esos recursos para que le pagaran los pasajes a algunos de los integrantes de su familia para que viajen desde Popayán hasta Zúrich. En eso está la embajada, pensándolo".

¿Qué dice Fredy Calvache, experiodista de ‘Noticias Caracol’?

El comunicador se ha mostrado muy tranquilo y con muchas esperanzas. Recientemente publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram contando cómo se siente:

“Hola, mis amigos para ver si los médicos por fin autorizan que yo pueda viajar a Colombia en un avión comercial, en un avión medicalizado, ellos dicen que estoy muy débil, pero gracias a la fortaleza de Dios estoy caminando, recibiendo el sol. Esperando que Dios me dé la oportunidad de volver a nuestro país, buen día, amigos, seguidores, los quiero mucho“.