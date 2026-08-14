Daniela Álvarez busca personas amputadas tras el terremoto: “Queremos encontrarlos”

Daniela Álvarez es uno de los ejemplos de resiliencia y superación del mundo del entretenimiento colombiano. La ex reina de belleza sufrió la amputación de su pierna izquierda el 13 de junio de 2020 debido a una isquemia o falta de flujo sanguíneo, ocurrida en medio de un procedimiento en el que le removían una masa en el abdomen cerca de la aorta.

La barranquillera se convirtió en la voz de personas amputadas y creó su propia fundación donde apoya a quienes experimentan lo que ella pasó, procurando que tengan prótesis dignas. Ahora usó sus redes sociales para lanzar una iniciativa con la que pretende ayudar a algunos de los damnificados del terremoto, ocurrido el pasado 10 de agosto en nuestro país. Álvarez hizo un llamado a pensar en las víctimas que por causa de la tragedia resultan amputadas.

“Desde la Fundación Daniela Álvarez queremos poner nuestra atención en una realidad de la que poco se habla después de una tragedia como son las amputaciones”, mencionó al comenzar el video.

Luego contextualizó en que son muchas las personas que por el desastre natural quedan atrapadas por días u horas bajo los escombros y cuyas extremidades se ven en riesgo por infecciones, fracturas y en general, daños irreversibles y es entonces cuando “la amputación se convierte en la única alternativa”, recalcó.

Daniela Álvarez invita a reportar casos de personas amputadas

Enseguida recordó que en el terremoto que sufrió el país hay personas en pueblos y veredas que aún están atrapadas y necesitarán ayuda para seguir con sus vidas porque existe la posibilidad de que sufran amputación.

“Con la Fundacion Daniela Álvarez quererlos encontrarlos, acompañarlos y ayudarlos en todo el proceso de ‘protesización’”, indicó la empresaria que hizo un llamado a las personas, empresas y organizaciones que se quieran sumar apoyando esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la empresa líder en tecnología de amputaciones en el mundo que ha acompañado a Álvarez desde hace seis años.

“Nuestro objetivo será recaudar los fondos necesarios para que cada persona afectada pueda tener acceso a una prótesis y recuperar su autonomía y calidad de vida”

Al final invitó a reportar casos de personas amputadas y usar los canales de donaciones disponibles en su página web.

“Cada aporte puede convertirse en una prótesis, en independencia, en una nueva oportunidad y, sobre todo, en esperanza”, concluyó.

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