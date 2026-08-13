Pipe Bueno relata cómo vivieron sus familiares el terremoto: “Todavía ni lo puedo creer”

Pipe Bueno será parte del concierto ‘Colombia, Medellín te quiere’ que se realizará el próximo sábado 15 de agosto en el centro de eventos La Macarena, de la capital antioqueña. Él junto a cerca de 20 artistas más, dentro de los que se destacan Luis Alfonso, Hamilton, Jhonny Rivera, Andy Rivera y Felipe Peláez, cantarán a beneficio de los afectados por el sismo.

Dentro del video que subió a su Instagram, el artista compartió esa información además de los lugares que son centros de acopio para recaudar donaciones y ayudas materiales para atender la emergencia.

Luego Pipe indicó que él y su esposa Luisa Fernanda y sus dos hijos vivieron el terremoto en Medellín y creyeron que serían sus últimos minutos de vida, no obstante agradeció “A papá Dios” que no hubiera pasado a mayores. “Me tocó aquí en un noveno piso y, aunque estuve en bóxer con mi esposa, con mis hijos en la mano, creyendo que hasta ahí fue”, relató el cantante.

“Todavía no lo puedo creer, he estado en shock (…) A todos nos ha costado asimilar todo lo que está pasando estos dos días; , han sido difíciles”, puntualizó y luego se refirió a sus cercanos que se vieron afectados.

La familia de Pipe Bueno vive en zonas afectadas por el terremoto

“Toda mi familia paterna y materna se encuentra en el Eje Cafetero específicamente en Pereira y algunos pueblos del Valle de Cauca, de manera muy directa fui afectado en este sentido… Hasta ahorita estoy tomando aire para empezar a ayudar como queremos".

Contó que su prima estudia en una de las universidades que en Pereira sufrió graves daños hasta derrumbarse y “salió de ahí. No recuerda cómo la sacaron de ese edificio”.

Más adelante explicó que “La casa de mi abuela materna se derrumbó la parte trasera, porque es una casa de pueblo (...) el apartamento de mi abuela paterna también (…) pero las cosas materiales se recuperan estamos para ayudarnos”, dijo el artista que desde esta publicación se ha enfocado en difundir información sobre lo que se puede donar, dónde y cómo.

“Este sábado estaremos dando un concierto donde el 100%, la totalidad de esos tickets serán donados”

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