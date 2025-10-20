⁠Daniela Álvarez reveló qué pasó con Lenard Vanderaa, su exnovio: “Jamás me abandonó”

En el 2018, Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa terminaron su relación sentimental, pese a que conformaban una de las parejas más queridas y estables de la farándula en Colombia. Para ese momento, no revelaron lo motivos de la ruptura. Durante todo el 2019 estuvieron separados, pero en el 2020, se dieron una nueva oportunidad. Semanas después, la modelo y presentadora se enfermó y tuvo que afrontar todo el proceso de la amputación de su pierna izquierda por causa de una isquemia. Durante ese tiempo, el actor español, recordado por su participación en Siempre bruja, estuvo con ella, acompañándola y demostrándole su amor en el momento que más lo necesitaba.

No obstante, cinco meses después, anunciaron que habían terminado nuevamente. Esa vez fue definitiva, pues Vanderaa regresó a España, mientras la modelo continuaba con su proceso de recuperación. Aunque demostraron que habían quedado en buenos términos, no habían revelado a profundidad lo que ocurrió con su relación.

¿Por qué Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa terminaron?

En una reciente entrevista con la dermatóloga Carolina Martínez, Álvarez abrió su corazón y reveló detalles de la ruptura con el actor. “Me causa mucho sentimiento porque me acordaste de una persona que amé mucho, que quiero, que admiro, y con la que yo me equivoqué porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba. Te hablo de mi expareja Lenard”, comenzó diciendo en el pódcast Dermatología sin censura.

Lenard Vanderaa, exnovio de Daniela Álvarez. Fotografía por: Instagram

Daniela fue enfática en aclarar que, contrario a lo que muchos dijeron en redes sociales, el español no la dejó a ella. “Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida y cinco meses después de mi amputación, Lenard se fue para Mallorca, él se regresó, nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí y que él me había abandonado porque yo había perdido mi pierna. Lenard jamás me abandonó, nunca me abandonó, nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo”, reveló.

“Fui yo quien me equivoqué con él”: reveló Daniela Álvarez

De igual manera, la modelo aseguró que fue por ella que la relación llegó a su fin. Aunque no aclaró por qué específicamente, sí dijo que ella tuvo que pedirle perdón: “Fui yo quien me equivoqué con él por el momento que estaba pasando, fui yo quien tomó un avión y se fue hasta donde él a decirle ‘perdóname’”.

No obstante, ambos lograron terminar las cosas de manera civilizada, guardando en su corazón los mejores momentos vividos juntos. “Eso también me dejó un gran aprendizaje porque para mí, tal vez pedir perdón no fue tan difícil como perdonarme a mí misma por lo que yo me había equivocado y porque había perdido un ser humano muy bueno y que no había estado a la altura del amor, del respeto, de la perseverancia, de la paciencia que me tuvo en ese momento tan importante de mi vida", afirmó.

Finalmente, aprovechó para dirigirse a él con emotivas palabras: “Lenard siempre hará parte de la historia de mi vida y sin todo ese amor que me dio, con esos ojos de amor con los que me miraba a pesar de mis circunstancias, para mí no hubiera sido tan fácil. Él sabe que lo admiro y lo respetaré por siempre”.

El actor no dudó en responder a sus declaraciones a través de un comentario en la publicación de la entrevista en Instagram: “Solo tú y yo sabemos todo lo que vivimos… y volvería a estar ahí para ti, las veces que hiciera falta”.

Tras la ruptura, Daniela comenzó un romance con Daniel Arenas y Lenard con Valeria Vega, hermana de Paulina Vega, con quien terminó meses después.