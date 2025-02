Fotos: Daniela Álvarez y Daniel Arenas en el concierto de Shakira en Barranquilla

La relación entre la presentadora y exreina de belleza Daniela Álvarez y el actor Daniel Arenas ha captado la atención de los medios desde que comenzó en septiembre de 2021.

La pareja se conoció gracias a Zandra Vásquez, la madre de Daniela. Durante un vuelo, la progenitora de la presentadora se encontró con Daniel y, al mostrarle una foto de su hija, le dio su número de contacto. Este encuentro inesperado marcó el comienzo de la relación entre ellos.

A lo largo de su relación, la pareja ha enfrentado rumores sobre distanciamientos y posibles rupturas. Sin embargo, han desmentido estas especulaciones al mostrar su unión en eventos públicos y a través de sus publicaciones en redes sociales.

En agosto de 2024, Daniel Arenas anunció su salida del programa Hoy Día de Telemundo, una decisión que tomó por motivos personales. Daniela Álvarez expresó su apoyo públicamente, resaltando su admiración por la valentía de priorizar su bienestar personal.

Daniel Arenas y Daniel Arenas. Fotografía por: Instagram Daniela Álvarez

Daniela Álvarez y Daniel Arenas están en Barranquilla

Desde hace varios meses, la pareja dejó de publicar contenido juntos. Daniel, desde un comienzo, explicó que a él le gusta llevar su vida personal lejos de la opinión pública. Por su parte, la modelo sí era más constante en sus publicaciones con él, pero, desde hace varios meses dejó de hacerlo. A raíz de eso, muchos seguidores pensaron que ya no estaban juntos.

En una oportunidad, Arenas explicó por qué no le gustaba publicar nada relacionado con su vida personal: “La relación es de dos, no de diez ni de veinte, ni de miles, ni de millones. Mi recomendación es que mantengan su relación privada, no la estén publicando, en el momento que la publican y la hacen para todos todo el mundo tiene derecho a interferir y a meterse a opinar (…) Si la relación es verdadera, si es de amor, manténganla de dos”.

Este fin de semana Daniela hizo algunas publicaciones en su Instagram, donde tiene 4,7 millones de seguidores, mostrando que está en Barranquilla, su ciudad natal, junto a Daniel, su novio.

En las imágenes aparecen disfrutando de uno de los conciertos de Shakira en Barranquilla, junto a la mamá de la Daniela y su hermana. También, en las historias más recientes, se muestran en la ‘guacherna’, uno de los eventos más importantes de ‘La arenosa’, previos al Carnaval. Por su parte, el actor no ha hecho ninguna relación al respecto.