Dante Gebel en Colombia: fechas, ciudades, boletas y más

El conferencista, escritor y comunicador argentino Dante Gebel, conocido en América Latina por sus charlas inspiradoras, su estilo cercano y su humor reflexivo, vendrá a Colombia en 2026 como parte de su gira mundial de despedida de los grandes escenarios. Esta serie de presentaciones es parte del World Tour Despedida 2026, un recorrido internacional que representa uno de los momentos más significativos de su carrera.

¿Dónde y cuándo serán las presentaciones de Dante Gebel en Colombia?

Gebel presentará su espectáculo “Presidente 2026 | World Tour Despedida”, una conferencia donde contará algunas anécdotas personales, los episodios que han marcado su vida y los mejores recuerdos de su infancia y el barrio en el que creció, a través de un formato de tipo stand up, de una duración de dos horas y media.

Boletas para Dante Gebel en Colombia

La preventa de Movistar Total comenzó el martes 16 de diciembre desde las 8:00 a.m., y la venta general para esta ciudad iniciará el 18 de diciembre a las 8:00 a.m. Los precios están organizados por área y varían desde opciones más asequibles hasta las plateas y zonas preferenciales.

Bogotá – 19 de mayo | Movistar Arena

Cali – Yumbo – 20 de mayo | Centro de Eventos Valle del Pacífico

Medellín – 21 de mayo | Teatro de la Universidad de Medellín

¿Quién es Dante Gebel?

Dante Gebel es un conferencista, escritor, comunicador y pastor argentino, conocido por su trayectoria en escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa. Nacido en Buenos Aires se ha destacado por su estilo único, que combina humor, reflexiones profundas, narrativas personales y mensajes emotivos que resuenan con personas de todas las edades y creencias.

A lo largo de su carrera, Gebel ha reunido a miles de personas en teatros, estadios y auditorios, convirtiéndose en uno de los oradores motivacionales y espirituales más influyentes en el mundo hispano. Es autor de varios libros como “El amor en los tiempos del like”, “El código del campeón” y “Monólogos de un loco”, donde explora temas como la fe, la familia, el fracaso, la vida cotidiana y las emociones humanas.