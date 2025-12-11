Concierto de la Feria de Cali 2025: artistas, boletas y precios

La versión 68 del ya tradicional Super Concierto en medio de las actividades de la Feria de Cali se celebrará en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana. Ese día de fiesta, que comenzará con el famoso desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria, culminará con los shows del recital.

¿Quiénes estarán en el Super Concierto de la feria de Cali?

La organización ha confirmado una nómina de artistas encabezada por Marc Anthony, que incluye además a Víctor Manuelle y El Gran Combo de Puerto Rico, en cuanto al renglón internacional.

La cuota colombiana estará a cargo del ex integrante del grupo Niche, Willy García y el artista popular Luis Alfonso, con el festival Más contentoso. También se confirmó los shows de a Andy Caicedo y Javier Vásquez.

Las boletas, cuya venta comenzó en agosto pasado, siguen disponibles en taquillalive.

Precios de las entradas al Súper Concierto de la Feria de Cali

Actualmente la venta de entradas está en la etapa IV y esta irá hasta el 20 de diciembre. Los precios varían según la ubicación. Según la página oficial de entradas hay palcos disponibles. El más económico cuesta 44.600.000 COP y el más costoso está en 14 millones. Las entradas individuales más baratas están en 150 mil pesos y la más cara, en 390 mil pesos.

Desde el 21 de diciembre, los precios subirán y tendrá un valor ‘full’. El palco más económico (denominado plata) tendrá un valor de 5 millones de pesos y el más costoso de 16 millones (llamado patrocinador). La boletas individual más barata, a partir de esa fecha, valdrá 166 mil pesos (ubicada en la Gradería Norte) y la más cara tendrá un costo de 430.000 (situada en la gradería occidental, segundo piso).

Estos precios incluyen el servicio. La organización del Súper Concierto anunció que habrá asistencia de compra por Call Center en los números +57 604 501 2010 y Redes Sociales de Taquillalive.

Las puertas del estadio se abrirán ese sábado 27 de diciembre, desde las 3 de la tarde y los organizadores enfatizan en que se trata de un espectáculo para mayores de edad.

