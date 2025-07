Darcy Quinn reveló por qué no tuvo hijos: “tengo agradecimientos con la vida”

Darcy Quinn es una destacada periodista colombiana con casi tres décadas de trayectoria en medios de prensa, radio y televisión. Aunque nació en Washington, D.C., fue criada por sus padres en Bogotá.

Estudió comunicación social en la Universidad Javeriana, pero finalizó su carrera 18 años después en la Sergio Arboleda. Su trayectoria en medio comenzó con Noticiero 24 Horas y, posteriormente, trabajó en QAP y Noticias Caracol, donde se destacó por su cobertura en temas políticos y judiciales. Durante diez años, fue una figura clave en Caracol Radio, liderando programas como 6AM Hoy por Hoy y el segmento Los Secretos de Darcy Quinn, ganando reconocimiento por sus primicias políticas. En 2021, se unió a La FM de RCN junto a Luis Carlos Vélez.

¿Qué le pasó a Darcy Quinn?

Una tragedia, hace casi 30 años, marcó la vida de Darcy Quinn. En una reciente entrevista para el pódcast EnTenis, la presentadora se refirió, entre otros temas, a la muerte de sus padres en un accidente de tránsito en Bogotá.

“Es sin duda, hasta ahora, el mayor trauma de mi vida y de mis hermanas. Hace poco tuvimos que hablar de eso y siempre que pasan cosas así en el país me transporto y me pongo en los zapatos de la familia y entiendo perfectamente lo que están pasando. Y sé lo que son esos momentos de agonía porque mi mamá estuvo unas horas en coma y mi papá ya se había muerto”, recordó.

Para ese momento, Quinn tenía 25 años y, junto con sus hermanas, enfrentó un duelo irreparable. Al ser la mayor, la periodista tuvo que asumir la responsabilidad de su casa. Sin embargo, nunca ha querido que por su historia le tengan pesar, pese a que fue una situación difícil de superar: “a mí que me detesten me parece perfecto, pero que me tengan pesar no puedo con eso”, afirmó en la mencionada entrevista.

¿Por qué Darcy Quinn no tuvo hijos?

Aunque ya trabajaba en ese momento, Darcy tuvo que unir todos sus esfuerzos para sacar adelante a sus hermanas. Sus planes personales y profesionales cambiaron, pues su prioridad eran ellas. No había tiempo ni espacio para otras cosas, más que para trabajar y salir adelante para cumplir lo que en muchas conversaciones le decía su papá a quien le parecía “terrible” que ella pensara en casarse y tener hijos. Sin embargo, la periodista se casó con Carlos Montoya cuando tenía 32 años. Su amor duró seis años, se separaron, pero según ella, quedaron como buenos amigos.

No obstante, la maternidad nunca fue una necesidad para Darcy. De acuerdo con sus palabras, de alguna manera la ejerció desde su rol de hermana mayor; eso, sumando a su ritmo de trabajo, los constantes viajes que realizaba y el éxito profesional, no facilitaron la idea de pensar en dar a luz un bebé.

“Yo me enfoqué en mi carrera y en trabajar y también en estar pendiente de mis hermanas. Pero no soy de esas personas que mira atrás y dicen: ‘Yo no hice, yo no…’ A veces pienso por qué no tuve hijos. Y a veces pienso que estaba hasta aquí [cansada] de ser mamá. Es posible, pero nunca fue una prioridad en mi vida, no pasó y no tengo ningún problema en no haber tenido hijos”, afirmó.

Aseguró también que siempre ha sido muy feliz con la vida que ha llevado y eso le ha dado una gran satisfacción: “A pesar de lo que pasó, solo tengo agradecimientos con la vida todos los días. Tengo una vida linda, gracias a Dios, maravillosa. Tengo salud, tengo hermanas, unos sobrinos que amo y adoro. Tengo una vida familiar muy llena de amor, muy cercana. Como dicen, te quitan por un lado, pero también te dan por el otro”.