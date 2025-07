Actor colombiano pide ayuda. Necesita una cirugía tras ser detectado con cáncer

Esta semana, Andrés Bejar, reconocido por su participación en producciones como Tres caínes, El Capo 2, La Cacica, La viuda negra, Sala de urgencias II, entre otras, reapareció en sus redes sociales haciendo pública una difícil situación de salud que enfrenta actualmente.

Por medio de un video, el actor relató el viacrucis que ha vivido en los últimos meses para acceder a atención médica oportuna, un calvario que hoy lo tiene al borde del colapso físico y emocional.

“No soy de hacer este tipo de videos, pero yo creo que ya llegó el momento, no puedo esperar más, como me dicen los médicos, es un tema de vida o muerte y todo tiene un límite. Antes quiero aclarar que soy paciente renal desde hace 25 años, desde el año 2000, con un síndrome nefrótico, hasta año y medio, de ahí para atrás, mis tratamientos, mis hospitalizaciones, mis medicamentos, mis controles, todo muy bien, de ese tiempo para acá ya tenemos fallas en entregas de medicamentos, demoras en las citas”, comenzó diciendo.

¿Qué le pasó al actor Andrés Bejar?

En enero de 2025, Bejar notó una lesión preocupante en su oído izquierdo. Aunque logró conseguir una cita con dermatología para el 21 de abril, tres meses después, recibió un diagnóstico preliminar alarmante: “me mandó de manera urgente una biopsia por un posible cáncer de piel, un carcinoma escamo celular versus un queratoacantoma, un tipo de enfermedad benigna. Empecé a llamar para la cita, no había disponibilidad y hasta que lo logré, debido a la premura de lo que me dijo la dermatóloga, para el 14 de julio, tres meses después" dijo el actor.

Sin embargo, Bejar no pudo esperar hasta esa fecha, pues su lesión fue empeorando: “al ver que la lesión crecía, a finales de mayo, principios de junio, presenté una infección dentro de la lesión, razón por la cual asisto a la Clínica Palermo, en donde de una manera que no debió haber sido así, la enfermera del triage lo que hace es espicharme la lesión para sacarme materia porque presentaba infección y ya, me mandó para donde el médico y me dice que eso es una celulitis, diciéndole yo que tenía una biopsia pendiente con un posible cáncer. Así me dieron salida para la casa con antibióticos y pare de contar. A partir de ese momento la lesión comenzó a crecer por la manipulación que le hicieron”.

“Es un tumor maligno”: reveló el actor Andrés Bejar

Su preocupación fue aumentando; por eso, tuvo que tomar acciones inmediatas: “con mi familia decidimos ir a otra clínica de manera particular a hacer la biopsia el 21 de junio de este año, porque por mi EPS no estaba cerca. El 7 de julio me entregan el resultado de la biopsia, es un tumor maligno, es carcinoma escamo celular con posible metástasis en los ganglios, la axila y también se puede pasar a los pulmones, me explicaba el oncólogo. Él me dice que de manera urgente con la EPS gestione todo lo que tiene que ver con la cirugía que se tiene que hacer en menos de 20 días", aseguró.

Aunque el actor ha intentado hacer todo lo que le han dicho, se ha encontrado con bastantes obstáculos. “Después de la biopsia se me cae la costra y comienza la lesión a crecer y crecer, el día 10 de julio, dos días después de recibir la noticia que tenía cáncer de piel, asisto a la Clínica Méderi por urgencias con fiebre, tensión alta, y me ven: dermatólogo, oncólogo, cirugía de cabeza y cuello y cirugía plástica. Me dicen que ahí me van a hacer el procedimiento, me dan salida, la cirugía programada para dentro de 20 días, pero tenía que autorizar los documentos en SURA, y allá me dicen que no hay convenio y me mandan a la Clínica Universitaria con cirugía plástica, otra vez volver a empezar todo el proceso. Me dieron cinco órdenes: otorrinolaringología, dermatología, dermatooncología, cirugía plástica y cirugía de cabeza y cuello para hacer el procedimiento ahí, en esa clínica”.

Andrés Bejar necesita cirugía

Al final del video, publicado en su cuenta de TikTok, el actor hace un llamado especial y urgente: “llevo tres meses que no puedo dormir bien porque el tumor está creciendo, yo necesito saber qué tengo qué hacer para que me hagan la cirugía, a dónde tengo que dirigirme, he pasado PQR a Supersalud, a SURA, no he recibido respuesta, yo soy actor. Lo último que me dijeron los médicos es que lo que tienen que hacerme es una auriculectomía, resección total o parcial de la oreja, yo solo lo que pido, no sé a quién, es que me hagan la cirugía, es todo lo que necesito, ya siento dolor en el cuello".