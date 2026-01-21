David Beckham habla tras duros señalamientos de su hijo Brooklyn. Esto dijo

Este lunes 20 de enero Brooklyn, el hijo mayor de Victoria y David Beckham, la ex Spice Girls y el ex futbolista, se pronunció en sus redes sociales y acusó a su familia de rechazar su relación con su esposa Nicola Peltz, al tiempo que aseguró que su salud emocional se veía afectada con las prácticas de manipulación mediática de su familia, así como el control que esta desea ejercer sobre la narrativa pública.

El joven chef detalló momentos familiares que le causaron conflicto y aumentaron su ansiedad como el día antes de la boda, en el que Victoria canceló el vestido para su futura esposa, quien tuvo que solucionar la situación en tiempo récord; así como el primer baile en la fiesta de celebración, donde señaló a su madre de protagonizar un momento bochornoso. Descartó cualquier reconciliación y dejó claro que lejos de los Beckham se siente a gusto.

Las declaraciones ocuparon los titulares de los medios del entretenimiento y las redes sociales se inundaron de videos donde se ve en una alfombra roja a Victoria mostrar su descontento al tener que posar con su nuera, Nicola. También trascendieron algunos detalles incómodos del día de la boda de Brooklyn.

¿Qué dijo David Beckham sobre el conflicto con su hijo Brooklyn?

Ahora quien ocupa los encabezados es David, quien se encuentra en Davos, Suiza donde participa en un evento y fue abordado por el tema. El dueño del Inter de Miami evitó las palabras fuertes o acusaciones y optó por hablar de la educación de los hijos en general, en ningún momento señaló la posición o las declaraciones de su primogénito Brooklyn.

“Cometen errores. A los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que trato de enseñarles a mis hijos, pero, ya sabes, a veces tienes que dejar que cometan esos errores”, puntualizó el esposo de Victoria.

Algunos cibernautas han comentado que el exdeportista fue muy diplomático y quiso decir que considera un error lo que hizo su hijo, de externar en redes su opinión, pero eso no afecta su amor por él; otros que simplemente le huye a la controversia.

David y Victoria Beckham llevan 26 años de casados y además de Broolykn tiene a Cruz, Harper y Romeo.

