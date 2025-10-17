Logo Revista Vea
David Guetta en Bogotá: a qué hora empieza, setlist, teloneros y más

El DJ y productor francés regresa a Colombia con su gira “The Monolith Tour”. Detalles de uno de los eventos musicales más esperados por los fanáticos de la música electrónica.

Por Redacción Vea
17 de octubre de 2025
El DJ y productor francés regresa a Colombia con su gira “The Monolith Tour”. Detalles de uno de los eventos musicales más esperados por los fanáticos de la música electrónica.
David Guetta es considerado uno de los artistas más influyentes de la música electrónica moderna. Con más de veinte años de carrera, ha sido un pionero en la fusión del pop con la música dance, llevando este género a las listas de éxitos más importantes del mundo. Ha trabajado con grandes estrellas como Sia, Rihanna, Nicki Minaj, Justin Bieber y Black Eyed Peas, y ha recibido numerosos premios internacionales, incluyendo dos premios Grammy. Su estilo enérgico, su habilidad en el escenario y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en una figura clave en los festivales más destacados del planeta, como Tomorrowland, Ultra y Coachella.

¿Cuándo y a qué hora se presenta David Guetta en Bogotá?

El evento tendrá lugar este viernes 17 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, y promete ser una noche de energía, luces brillantes y mezclas explosivas. Las puertas se abrirán a las 6:00 de la tarde, y se espera que el espectáculo de Guetta comience alrededor de las 10:30 p. m.

¿Quiénes son los teloneros del show de David Guetta?

Los teloneros que ya están confirmados para esta esperada noche son Pau Calderón y Cato Anaya, dos figuras destacadas de la escena electrónica colombiana. Calderón es conocida por su estilo vibrante y su participación en importantes festivales a nivel nacional. Es la DJ más premiada del país, considerada como la mejor disc-jockey femenina del momento. Por su parte, Anaya se ha ganado el título de uno de los DJ y productores más innovadores del país. Juntos, se encargarán de encender la fiesta antes de que Guetta suba al escenario, asegurando un comienzo lleno de ritmo y energía local.

Setlist de David Guetta

  1. I’m Good (Blue) 
  2. Calling . Titanium 
  3. Things I Haven’t Told You 
  4. Night in Detroit  
  5. Memories . Satisfaction 
  6. Victory Lap  
  7. Cash Out 
  8. Tesla .  Dame un Grrr 
  9. Verano en NY 
  10. Let’s Go 
  11. Sexy bitch 
  12. Play Hard 
  13. The Business  
  14. Love is gone. Don’t you know. Set fire to the rain 
  15. When love takes over. Just the way you are  
  16. Turn it off  
  17. Levels 
  18. Voodoo 
  19. Gotta Feeling. Love is a Drug. We found love 
  20. Together +  
  21. Walked away  
  22. Love Tonight. Give me everything. Aria 
  23. Without you 
  24. The Best 
