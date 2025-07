Dayana Jaimes dio nuevos detalles de su relación con Martín Elías: “no sabía mentir”

El 14 de abril del 2017, el mundo del vallenato se vistió de luto con la trágica muerte de Martín Elías en un accidente de tránsito. Dayana Jaimes, su esposa, fue una de las personas más afectadas con la noticia. La periodista se mostró destrozada y, después, a través de sus redes sociales, expresaba su dolor por la partida de su esposo y padre de Paula, su hija.

Dayana Jaimes recuerda a Martín Elías

Aunque han pasado ocho años desde ese fatídico día, para Dayana todavía sigue siendo un tema difícil. Así lo reveló en una reciente entrevista con la presentadora Daniela Vega para El postre primero pódcast. “Fue una experiencia que me tocó vivir. No lo elegí y hay muchas cosas que después de tantos años todavía me molestan, pero también ha sido una experiencia de muchas pruebas, de enseñanzas, no ha sido fácil".

Ya puede hablar con tranquilidad sobre el deceso del cantante de 10 razones para amarte; sin embargo, no deja de recordarlo con mucha nostalgia: “el fallecimiento de Martín todavía duele demasiado. A Martín todavía las personas lo recuerdan como el primer día. Incluso a mí, cuando llega la fecha del 14 de abril, es súper difícil y yo digo: ‘ya son ocho años sin él’. Yo no sé cómo ha pasado tanto tiempo y sigo aquí”.

Superar su ausencia ha requerido de muchas lágrimas, soledad y tiempo: “el mundo se me vino encima, yo quería estar sola. Todo el mundo estaba con su dolor, su familia, ellos por su lado, yo por el mío, yo tuve mucha rabia, como conmigo, no sé. Yo decía: ‘¿por qué a mí?’”.

Así era Martín Elías como esposo

Cuando Martín Elías falleció tenía 27 años y Dayana 30. De acuerdo con lo que dijo la periodista, tenían muchos planes a futuro: “estábamos en el mejor momento de nuestras vidas, él estaba en el mejor momento de su vida profesional y yo en el mejor momento de mi vida con mi familia, Paula estaba creciendo, teníamos muchos planes, estábamos construyendo una casa“, dijo.

También, reveló cómo era como esposo, una faceta que pocos conocieron pues evitaban dar muchos detalles de su relación a través de redes sociales o en entrevistas: “era una persona demasiado detallista, que todo el tiempo me estaba demostrando su amor. Él era muy cariñoso, incluso más cariñoso que yo, él me decía que yo era un limón, porque yo soy poco expresiva en ese tema”.

Como en todos los hogares hubo problemas; sin embargo, siempre los solucionaron de la mejor manera: “no te puedo decir que era San Martín. Era supersolapado, o sea, ahí donde tú lo veías, solapado. Yo me daba cuenta o a la entrada o a la salida. Martín tuvo sus caídas, pero era un tema que yo no andaba celándolo, él no tenía un comportamiento que yo dijera ‘está raro’. Cuando yo me enteraba o me llegaba un mensaje en Instagram, él no sabía mentir. Éramos una familia y una pareja tan unida, Él era una persona muy de Dios, yo también.“, afirmó.