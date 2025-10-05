Deisy del ‘Desafío 2025′ reveló por qué negó sus sentimientos hacia Rata

El pasado viernes, el Desafío Siglo XXI comenzó una nueva etapa tras la fusión a dos equipos, luego del desafío de capitanas. Katiuska por Omega, Yudisa por Gamma y Manuela por Alpha se enfrentaron en una dura prueba que dejó en último lugar al equipo morado, quien terminó desapareciendo. La reestructuración de los dos equipos ha dejado un sinnúmero de reacciones en redes sociales.

¿Qué pasó con Deisy y Rata?

Además de la competencia, el reality ha dejado algunas relaciones de amistad, e incluso sentimentales. Deisy, eliminada del equipo Alpha, y Rata, quien actualmente hace parte de Omega, tuvieron una cercanía que dejó en evidencia su atracción.

Al salir de la competencia, Deisy habló con El Sentenciado de Caracol Televisión, donde reveló varios detalles de su paso por el programa, la relación con sus compañeros y, por supuesto, lo que pasó con Rata.

Uno de los temas más comentados por los internautas fue la supuesta indiferencia de la exintegrante de Alpha con Rata. Al respecto, ella dijo: “No sé si de pronto en la Ditu alcanzaron a escuchar cuando yo le dije a él ‘si a mí me preguntan, yo voy a negar todo’, entonces yo nunca necesité ni necesito la aprobación de mis compañeros ni de ninguna otra persona para yo expresar lo que yo siento".

Reconoció que al principio negaba su atracción por su rival por los comentarios de sus compañeros: “Es que es maluco hablar de lo feo, pero sí me decían como que ‘ay, no, pero él tan feito’, ‘ay, pero por qué él, pero es que vea’ entonces empiezan opinar como si fueran ellos los que se van a meter con él. Mis comentarios fueron intencionales. Cuando decía que no me gustaba o que era una estrategia, era porque recibía muchos comentarios despectivos hacia Rata, y eso me molestaba. Pensaba: ‘¿para qué si a la única que le debe importar lo que pienso y siento es a él y a mí?’”, aclaró.

¿Deisy y Rata tendrán una relación fuera del ‘Desafío’?

Hasta el momento, Rata sigue en competencia. De hecho, es catalogado como uno de los participantes más ágiles de esta temporada. La deportista reveló si está dispuesta a esperarlo a que salga para entablar algo más que una amistad: “Así como le dije a Andrea, no sé qué va a pasar. Él allá, yo acá. No me quiero montar en una nube que no es. Me quedo con lo que conocí: la persona linda que es, muy caballeroso y empático. Pero caras vemos, corazones no sabemos. Estoy totalmente abierta a tener una conversación con él, todo a su tiempo”.

Finalmente, se refirió a los comentarios que han hecho los internautas: “La gente está en todo su derecho de opinar, pero estando afuera uno ve las cosas de una manera. Adentro, uno no sabe qué va a pasar. Para mí fue un choque con la realidad… Me quedaba dejarme sentir y fluir. En el Cubo estaba con una persona, y nada, me permití ser y sentir, con eso me quedo”.