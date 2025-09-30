Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Él es el novio de Yudisa del ‘Desafío’. Esto dijo del beso que ella se dio con Juan

Desde hace más de un año, la integrante de Gamma sostiene una relación sentimental con un atleta colombiano que ha sido Campeón Nacional.

Por Redacción Vea
30 de septiembre de 2025
Desde hace más de un año, la integrante de Gamma sostiene una relación sentimental con un atleta colombiano que ha sido Campeón Nacional.
Fotografía por: Caracol Televisión

Además de la competencia, los participantes del Desafío aprovechan su paso por la ‘Ciudad de las cajas’ para hacer amistades, incluso, hay quienes se han enamorado dentro del reality. En la edición de este año no ha resultado, hasta el momento, ninguna pareja. Sin embargo, en el cubo de los eliminados, Lucho, de Alpha, y María C, de Omega, se mostraron muy cariñosos y románticos, aunque esa cercanía no se convirtió en una relación sentimental.

Yudisa, integrante de Gamma, y el beso que se dio con Juan

Yudisa es una de las participantes más fuertes del equipo naranja. La deportista, además, es la más joven de todos pues tiene 18 años. Cuando ingresó al programa reveló algunos detalles de su carrera deportiva y de su vida personal.

La deportista de alto rendimiento, de la modalidad de heptatlón, dijo antes de ingresar al programa: “A este Desafío entro con una relación muy estable, por el momento llevamos un año y cuatro meses y siento que va a ir estable hasta el final y no estoy abierta a nada que sea de tipo amoroso”.

Vínculos relacionados

Guajira del Desafío despejó dudas sobre su cuerpo: “No aguanto un quirófano más”
‘Desafío 2025’: María C y Lucho tuvieron romántico encuentro en el cubo
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Hace unos días, Yudisa fue invitada a la suite Ditu por Juan, un integrante de Omega. Luego de eso, manifestó frente a sus compañeros de Gamma que estaba sintiendo algo “raro” por él. “Cuando él me dio el abrazo, me dijo: Lo hiciste muy bien bebé. Entonces, el abrazo fue como yo he abrazado a ninguno de los muchachos así y sentí una energía muy diferente, muy rara”. Luego, después de una prueba en el Box Amarillo, ambos participantes se dieron un “pico” que se convirtió en tendencia.

Él es Pablo Daniel Buelvas, novio de Yudisa, integrante de Gamma

Tras esa escena, Pablo Daniel Buelvas, novio de Yudisa, fue invitado al programa conducido por Guajira y allí reveló qué pensaba de esas imágenes de su novia con Juan. “Yudisa me dijo que iba a respetar nuestra relación completamente, hasta el momento lo ha hecho, no me parece lo contrario. Se lo tomó todo muy en serio, no dijimos que pasara lo que tuviera que pasar, sino que quedamos en que se lo disfrutara”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aseguró que, aunque él es celoso, considera que ese beso de Yudisa con Juan no fue grave ni de gran importancia. “No me afecta en nada”.

Pablo Daniel también es deportista de alto rendimiento. Es un atleta colombiano que ha obtenido varios reconocimientos por ser Campeón Nacional U16, U18, U20.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío Siglo XXI

Desafío 2025

Yudisa

Yudisa Desafío

Novio de Yudisa

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.