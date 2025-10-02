Katiuska divide opiniones en el ‘Desafío’ por “guerra” contra Gamma: “Está dolida”

El Desafío Siglo XXI está a punto de comenzar una nueva etapa con dos equipos. Esta noche se realizará el ‘Desafío a muerte’ cerrando otro ciclo, donde una de las mujeres sentenciadas abandonará la competencia.

Esta semana, las emociones han estado a flor de piel, sobre todo porque Gamma, quien traía una mala racha, logró ganar dos pruebas del ciclo, desatando la furia de Omega, especialmente de Katiuska, a quien el pasado martes le llevaron el chaleco luego que su equipo perdiera la prueba.

¿Qué pasó con Katiuska en el ‘Desafío Siglo XXI’?

La integrante de Omega expresó su molestia por las dos derrotas que tuvieron, pues Gamma le puso uno de los chalecos a ella. Mientras tanto, sus compañeros analizaron su actitud: “No se le puede decir nada porque ahí mismo se sube. Ella trata de demostrar que no se azara, y sí lo hace”, dijo Juan.

“Toda la semana yo no me he sentido bien, y lo saben desde la primera prueba, antes de yo irme, para que no digan que son excusas, que como dice Juan yo estoy haciendo berrinche. Yo me siento mal y me alejo. Pasa lo que pasó en la prueba y vienen y me hablan así, a mí no me gusta. Yo no justifico que me griten, a mí en la vida ningún hombre me ha gritado, yo eso no lo tolero”, dijo Katiuska en conversación con Myrian.

“Guerra” entre Gamma y Omega

En el reciente capítulo, Omega se volvió a llevar la victoria, por lo que decidieron llevarle el chaleco y el castigo a Gamma, nuevamente. Katiuska fue la encargada de darles el mensaje a sus contrincantes: “Cuando yo llegué aquí, que dije que estábamos esperando a que ustedes dieran el primer paso. Esta Muerte, pensábamos que se iban a enojar, por lo que comentó Tina. Por eso yo tenía el presentimiento de preguntar, en este caso, a Zambrano, que es el capitán. Yo le dije a Juan que sentía que algo estaba mal. Él mandó a Rata y él preguntó si seguíamos contra Alpha, y dijeron que sí”.

La deportista señaló que el equipo naranja “no cumplió su palabra”, refiriéndose a la alianza que habían hecho contra Alpha. “Nosotros enviamos el primer chaleco creyendo que estábamos aliados con ustedes. Fue una decisión del equipo mandar todo para acá, por el hecho de que también Rosa nos había dicho otra cosa y eso también nos ofendió”.

Zambrano no dudó en responderle: “Siempre hemos tenido palabra”. Por su parte, Rosa agregó: “Nosotros queríamos evitar el castigo, porque sabíamos que el chaleco iba a llegar. Quizá ha sido un poco injusto con nosotros con los castigos porque nos tocaron los cuatro, pero uno lo asume. Cuando estaban las cosas bien, nos mandaron dos castigos ustedes”. Finalmente, Katiuska les dijo: “Nos parece que ustedes no tienen palabra”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En redes sociales, los comentarios contra la participante de Omega han estado divididos. Algunos apoyan su actitud, mientras que otros la critican: “Ella le grita a todo el mundo, pero no le gusta que lo hagan con ella”, “esa niña Katiuska grita, maltrata, ofende, utiliza palabras groseras con otros desafiantes y ¿pretende que la respeten?”, “le gusta gritar y decir lo que piensa, pero no acepta que le digan las vainas a ella”, “exigen palabra los que intentaron pagar por enviar un chaleco”, “lo bueno es que enchalecaron a katiuska y desenchalecada no hay. Por más castigo que manden”, “Katiuska rompió la palabra cuando intentó sobornar a Alpha para que le llevarán el chaleco a Gamma”.