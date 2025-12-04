Demandan a Miss Universo, Fátima Bosch. Empresario tailandés le hace advertencia

A principios de noviembre el concurso se vio envuelto en tensiones cuando, durante los eventos previos a la coronación, el director de Miss Universo en Tailandia, Nawat Itasaragrisil, tuvo enfrentamientos con la representante de México; Fátima Bosch,

Nawat criticó a la participante por no publicar sobre el país anfitrión, Tailandia. El empresario arremetió contra ella e hizo aparentemente el comentario que inició la polémica: “Si sigues las órdenes de tu directo nacional, eres una tonta”. Esto que desencadenó en la retirada de varias concursantes de ese evento, y un comunicado de la Organización condenando el incidente. Sin embargo, el comunicado aclaró que la palabra empleada fue en realidad, “perjudicial”.

El 21 de noviembre fue llevada a cabo la coronación en donde a pesar de todos los inconvenientes, Bosch fue coronada, por la saliente reina, la danesa Victoria Kjaer Theilvig.

Luego del anuncio de la galardonada, los cuestionamientos no se hicieron esperar. Recordemos que días antes de la coronación el músico Omar Harfouch, quien era parte del cuerpo de jurado, había anunciando su renuncia. Luego de la coronación el músico, criticó el resultado y denuncias sobre presuntas irregularidades en el certamen, señalando que existían vínculos comerciales entre la familia de la ganadora del certamen, Raúl Rocha y la organización de Miss Universo.

Nawat Itasaragrisil acusa Fátima Bosch por “falsas acusaciones”

Fátima recientemente negó las acusaciones en línea de que su padre tenía vínculos que influyeron en su coronación. Así mismo, mencionó que no renunciará a la corona.

Ahora trascienda que el empresario tailandés Nawat presentó la queja por presuntas “falsas acusaciones”. En un comunicado, solicitan a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre el asunto y además que se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la coronada Miss México. De no hacerlo, podrán iniciarse acciones legales por cómplices de difamación, según el comunicado de la organización publicado en su página de Facebook.

La organización tailandesa reafirma las palabras que Nawat usó con Bosch. Al parecer en las grabaciones del certamen se puede escuchar que el empresario se refirió a “perjudicial” en vez de referirse a ella como “tonta”. El comunicado también alega que la mexicana de 25 años, abandonó el recinto e inmediatamente hizo acusaciones falsas a los medios, y que en ningún momento optó por disculparse, sino que continúo señalándolo.

Finalmente, el documento dice que emprenderá acciones legales que den lugar, si Miss México continúa haciendo declaraciones difamatorias.

