Miss Universo, Fátima Bosch revela si renunciará a la corona tras escándalo: “me duele”

Las noticias de Miss Universo no se han detenido desde que el pasado 20 de noviembre fue elegida la mexicana Fátima Bosch, como la nueva soberana de ese concurso.

No obstante, Fátima fue foco de noticias desde antes de su elección, cuando tuvo un desencuentro con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, quien la regañó en público y alcanzó a decirle que era “una tonta”. La organización se pronunció y el tailandés tuvo que pedir excusas públicas.

Pero Fátima pasó de víctima a villana cuando fue coronada, pues su triunfo tuvo señalamientos de supuesto fraude. Según el ex jurado del concurso, Omar Harfouch, el triunfo de la mexicana fue acordado por la organización del evento y destapó supuesto nexos entre el dueño de la franquicia, Raúl Rocha, y el padre de la nueva reina, Bernardo Bosch. Adicionalmente, hace solo unos días se oficializó que el dueño de Miss Universo está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y gasolina.

Así recibieron en Nueva York a Fátima Bosch

Fátima llegó este domingo al aeropuerto de Newark donde fue recibida con mariachis y paisanos suyos que alabaron su belleza. “Portar el nombre de mi país es una de las mayores responsabilidades que he asumido en mi vida”, mencionó la nueva soberana que residirá durante su año de reinado en Nueva York, ya que allí le corresponde habitar un apartamento. También visitó la tradicional iglesia de San Patricio y el edificio de Naciones Unidos

"Cuando hay una verdad clara no es necesario estar defendiéndose constantemente. Sin embargo, al tener una voz, también es importante usarla. Aprovecho este espacio para decir que muchas personas saben que todo lo que se ha dicho sobre mí es completamente falso. Mi triunfo generó polémica, pero cuando alguien rompe moldes y estereotipos, como lo está haciendo hoy Miss Universo, eso suele incomodar", dijo ante medios en Nueva York.

¿Renunciará Fátima Bosch a Miss Universo?

En entrevista con el programa Hoy día Fátima dejó claro su postura: “Esto ya empezó y no pienso detenerme. Soy Fátima Bosch Fernández, su Miss Universo 2025”.

Sobre si es verdad que dimitirá dijo: “Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y me merezco esta banda (…) La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo repito, verdad sólo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que todas mis compañeras. Pasamos exactamente las mismas pruebas y gané. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?“.

Sobre los sentimientos que tiene con la situación admitió: “no tienes por que renunciar...diste el corazón y diste el alma… tengo 25 años nunca había estado en este ambiente, claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, cuando Dios pone un propósito en su corazón va a ver mucha adversidad”

