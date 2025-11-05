Orden de arresto contra socia de Miss Universo. La acusan de fraude

Una polémica más se añade al concurso de Miss Universo, que no ha dejado de ser noticia desde que comenzó su versión 2025, misma que terminó el pasado 20 de noviembre y dejó como ganadora a la mexicana Fátima Bosch en una coronación, que resultó controversial y recibió señalamientos de estar manipulada.

Tres jurados que renunciaron, reinas de distintos países que tomaron distancia de la organización, un desencuentro verbal entre la entonces reina de México y uno de los organizadores y la caída que tiene en la clínica a Miss Jamaica se cuenten entre los aspectos que opacaron el tradicional concurso de belleza.

Se desconoce el paradero de socia de Raúl Rocha

Ahora según los medios France 24 y The Independent, una de las propietarios del concurso y socia de Raúl Rocha, la tailandesa Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip estaría en problemas legales con la justicia de su país.

Aunque vale la pena anotar que los líos que enfrenta esta empresaria no están relacionados con el concurso de Belleza.

Según lo informado por los medios, un tribunal en Tailandia informó que este martes 25 de noviembre Anne debía presentarse en un tribunal en medio de un caso por fraude y al no hacerlo, se emitió una orden de arresto al día siguiente. Se consideró que existía riesgo de fuga, según un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok. La audiencia se reprogramó para el 26 de diciembre.

Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip fue acusada de fraude y liberada después bajo fianza en 2023. Según ha trascendido, Jakkaphong y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., fueron demandados por presuntamente defraudar a Raweewat Maschamadol, un cirujano, al venderle bonos corporativos de la empresa en 2023. Raweewat asegura que la inversión le causó una pérdida de 930.362 dólares.

Recordemos que JKN compró los derechos de Miss Universo de IMG Worldwide LLC en 2022, por 20 millones de dólares. En 2024, vendió el 50% de sus acciones de Miss Universo a Raúl Rocha, que encabeza la firma Legacy Holding Group USA por 16 millones de dólares.

Aunque Anne no tiene ningún cargo en la organización de belleza sigue siendo socia de la misma.

De momento, se ignora cuál es el paradero de la ejecutiva Jakrajutatip, quien no se presentó en la velada número 74 del Miss Universo la semana anterior.

El lunes 24, JKN negó los rumores de que Jakkaphong había liquidado los activos de la empresa, en ese momento no había orden de arresto.

Lupita Jones, ex Miss Universo y quien hacía parte de la organización Miss Universo en su país, comentó que se especula que estaría refugiada en México, huyendo de las autoridades.

