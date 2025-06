Día del padre: Mateo Carvajal habló de la crianza de su hijo y las críticas que recibe

Mateo Carvajal, conocido por su participación en El Desafío y su presencia en redes sociales, ha mostrado una faceta más allá de su carrera profesional: la de un padre comprometido y amoroso con su hijo Salvador. A pesar de su separación con Melina Ramírez, presentadora de Yo me llamo, ambos han mantenido una relación cordial, priorizando el bienestar del niño, que ha sido fundamental para su desarrollo emocional y social.

A lo largo de los años, Mateo ha vivido momentos inolvidables junto a Salvador, desde entrenamientos deportivos hasta celebraciones familiares. Un recuerdo que destaca fue cuando Salvador corrió su primera carrera de 5 kilómetros en Miami, con él a su lado.

Mateo Carvajal celebra el Día del Padre

En una entrevista con Vea, el influenciador se refirió a su faceta como papá, resaltando lo mejor que le ha dejado esta experiencia:

“El día del padre, mi cumpleaños y el cumpleaños de Salvador son las fechas más chéveres para yo disfrutarlas en el año. Me siento muy orgulloso de mi hijo, de la persona que me he convertido desde que estoy con él, estoy muy feliz con ese niño, es que es una chimba", dijo.

Además, no dudó en elogiar a Salvador: “él es súper inteligente, es bonito, es como el papá”, dijo entre risas.

Aunque en redes sociales lo apoyan por su labor como padre, también ha generado cuestionamientos constantes sobre la forma en la que cría a su hijo. Para contestar a las críticas, que vienen especialmente de mujeres mayores, Carvajal dijo: “A las señoras que me critican, yo las amo, ellas me hacen muy feliz, hacen reír a la gente y que sigan ahí que yo las quiero mucho”.

En algunas oportunidades suele publicar los mensajes que le dejan en redes, que muchas veces son fuertes insultos que él toma con mucho humor, haciendo caso omiso y enfocándose en lo positivo.

Mateo Carvajal debutó como presentador

El 29 de mayo, el creador de contenido debutó como presentador durante la premiación de los Premios Heat. “Esto es muy duro, presentar es difícil, me va mejor entrevistando a mis amigos, porque cuando me toca aprenderme algo, ¡qué apretadera!”, dijo.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de volver a hacerlo: “me gustaría contar como con una nueva forma de trabajar, pero que no sea tan formal, es que eso es muy difícil, los guiones, mejor algo que sea todo improvisado y ahí sí la rompemos, como un podcast porque no sé cómo lo hacen“.