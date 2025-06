Natalia París habló del padre de su hija: “estaba tan enamorada”

Desde muy pequeña, Natalia París demostró su pasión por el mundo del modelaje. A los 8 meses, ya estaba participando en campañas de pañales, y durante su adolescencia se convirtió en una de las modelos más cotizadas del país. Fue la imagen de importantes marcas y su rostro adornó muchas portadas de revistas, lo que la convirtió en un ícono de belleza en Colombia durante las décadas de 1990 y 2000.

En 2011, Natalia decidió dar un giro a su carrera y se lanzó como DJ. Su estilo musical ha logrado captar la atención de audiencias tanto en Colombia como en Europa. Además de su trabajo como DJ, ha sido muy abierta en hablar de su vida sentimental.

¿Quién era el papá de la hija de Natalia París?

Recientemente, con motivo del lanzamiento Monogamia, tema con el que colaboró con su hija Mariana Correa, la modelo concedió una entrevista a Sin filtros, de Caracol Televisión donde habló de la relación con Julio César Correa, el padre de su hija, y cómo impactó su ausencia en sus vidas.

Mariana dijo: “mi papá se murió cuando yo tenía ocho meses. Pero, tuve la buena suerte de tener una buena mamá-papá. Muy buena mamá, pero muy regañona, exagerado de brava”.

Asimismo, la joven de 25 años aseguró que, aunque en algún momento pensó que no había necesitado la presencia de su papá en su vida, con el paso del tiempo y con algunas situaciones se dio cuenta que sí hubiera sido importante.

“Yo siempre crecí pensando que a uno no le hacía falta lo que uno no había conocido. Pero, ya de adulto, en mis relaciones con los hombres sí me di cuenta de que esa imagen paterna sí me hizo falta, porque a lo mejor entrega uno demasiado. Se enamora uno de más, como queriendo llenar un vacío en el inconsciente. Y pues amar tanto que te olvidas de amarte a ti mismo, ha sido un error”.

Natalia por su parte, contó su experiencia cuando quedó embarazada: “esa primera noticia, cuanto tú estás con esa cosita del embarazo y sale positivo, eso da un shock a cualquiera. Pero, es que como he sido tan enamoradiza, y estaba tan enamorada del papá de mi hija, que de inmediato me enamoré de toda la idea de ser mamá”.

Aseguró también: “yo le he contado las mejores historias, lo más divertido, todo lo que pasé de rico, todo lo bueno, porque es realmente lo que uno le tiene que hablar a los hijos de cómo uno se enamoró de su papá”.