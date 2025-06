Así reaccionó Clara Chía a rumores de supuesta crisis con Piqué. Video

Desde el 2022, cuando se conoció la identidad de Clara Chía, novia de Piqué, la relacionista pública ha sido protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales.

En algunas oportunidades, ha sido captada por los paparazzis con elexfutbolista en lugares públicos como aeropuertos, las calles de España e incluso en restaurantes. No obstante, no ha hablado en ningún momento ante las cámaras ni tampoco cuenta con redes sociales, por lo que la información sobre su vida personal es muy escasa.

Antes de convertirse en una figura pública por su relación con el exfutbolista del Barcelona, Clara llegó a Kosmos, la empresa de producción deportiva y entretenimiento fundada por Piqué, donde desempeñó funciones en la organización de eventos.

Gerard Piqué y Clara Chía Fotografía por: Instagram @3gerardpique

¿Clara Chía y Piqué terminaron?

Desde el año pasado se viene rumorando en redes sociales y medios de comunicación españoles que el ex de Shakira, supuestamente, ha estado en crisis con Clara Chía. Sin embargo, no se ha podido confirmar esa información porque ninguno de los dos ha brindado alguna declaración al respecto, ni siquiera para desmentir.

En las últimas semanas, ni el exfutbolista ni la relacionista pública se han dejado ver juntos en ningún lado, por lo que muchos dicen que ya no están juntos. Recientemente, una periodista española abordó a Clara en un aeropuerto donde la joven se encontraba junto a un hombre que no era Gerard.

“Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Gerard y tú? Había rumores de crisis. Incluso, dicen que podían venir de tu propio entorno. De tu familia. Os hemos visto juntos en León. O sea que una imagen vale más que mil palabras. Clara, desmentimos los rumores de crisis. Supongo que gracia no nos hacen", le dijo la comunicadora mientras Chía se caminaba para evitar contestarle.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En su rostro se observó una leve sonrisa, lo que indicaría que estaba atenta a las preguntas que le estaba haciendo la reportera; sin embargo, no respondió nada. “Clara, es que se comenta que no tenéis los mismos planes de futuro que tú. Tendrías ganas de ser mamá, por qué no conoces todavía a Milan ni a Sasha. Bueno, por París todo bien. Lo estáis petando con la single. No sé si quieres aprovechar Clara para desmentir los rumores continuos de crisis”, insistió la periodista.

Los internautas comentaron: “es muy bonita, es jovencita, ya déjenla paz”, “a esta mujer le agradecemos que por ella recuperamos a Shakira. La liberó, gracias”, “un excelente monólogo periodístico, tú haces las preguntas y tú misma las respondes”.