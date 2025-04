Vicky Dávila recordó cómo murió su primer esposo: “enviudé a los 28 años”

Victoria Eugenia Dávila Hoyos, mejor conocida como Vicky Dávila, nació el 30 de mayo de 1973 en Buga, Valle del Cauca. Se graduó en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y comenzó su trayectoria en medios regionales como Telepacífico. Con el tiempo, se destacó en la televisión nacional a través del Noticiero TV Hoy, QAP Noticias y Noticias RCN, convirtiéndose en una de las presentadoras más reconocidas del país.

Su carrera incluye roles destacados en el mundo de la radio, como directora de La FM desde 2007 hasta 2016, y en W Radio, donde llegó en el 2017 y lideró programas de análisis político. En 2019, se unió a la revista Semana como columnista y, en noviembre de 2020, tomó las riendas de la dirección del medio.

El día que Vicky Dávila perdió a su primer esposo

La comunicadora está casada con José Amiro Gnecco Martínez y tiene dos hijos: Simón y Salomón. Sin embargo, antes de conocerlo a él (a José), Dávila estuvo casada por un año con Juan Carlos Ruiz, padre de su primogénito. Sin embargo, su felicidad se vio opacada por una enfermedad que le arrebató la vida a quien fue el amor de su vida.

Recientemente, la periodista compartió un video en sus redes sociales contando detalles de lo ocurrido. “Enviudé a los 28 años. Me quedé con un niño de tres meses de nacido. Cuando cumplí un año de casada con Juan Carlos, ya él no estaba para celebrar y tal vez es lo más duro que he tenido que enfrentar en la vida”, comenzó diciendo.

¿De qué murió el primer esposo de Vicky Dávila?

A través de su libro Mi historia y el costo de decir la verdad, la periodista cuenta los hechos que han marcado su vida, entre ellos, la muerte de su esposo, de la cual se refirió en el clip que publicó que cuenta con más de 18 mil likes.

“El día que íbamos a bautizar a Simón, no tenía ni dos meses, Juan Carlos recibió un diagnóstico que nos cambió la vida para siempre. Un mes después Juan Carlos estaba en una sala de cuidados intensivos, como a los ocho días tuve una crisis".

El padre de su primogénito habría sufrido complicaciones por un aneurisma cerebral. “Yo todas las mañanas le llevaba (a la clínica) la grabación de Simón balbuceando. En ese momento, lo tomé de la mano y le di play a la grabadora en medio de la emergencia médica. Empecé a rezar y a decirle: ‘no se vaya, por favor, no me haga esto, no me deje, no nos deje, lo necesitamos’ y empezó a respirar mejor. Ese día salió de la crisis, pero por primera vez ese día le pregunté al médico: ‘doctor, ¿Juan Carlos se puede morir?’ y él me dijo: ‘sí’“, relató.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Finalmente, 16 días después, murió Juan Carlos Ruiz: “le dio como un paro respiratorio, un paro del corazón, le hacían de todo, lo sacaron del paro, a los cinco minutos le repitió. Ese día sentía que Juan Carlos sí se iba a morir. Le dije: ‘Juanca, si tú te vas a recuperar, a partir de este instante eso va a ocurrir, si no, vete tranquilo que yo voy a hacer de Simón lo que tú y yo queremos que él sea’. A los 20 minutos se murió, se fue, tuvimos que aprender a vivir sin Juan Carlos”, contó.

Años después, Vicky conoció a José Amiro Gnecco, padre de Salomón su hijo menor, y quien también asumió ese papel con el primogénito de la periodista. “él (Juan Carlos) pensó en todo, nos mandó a José, y Simón pudo crecer con un papá, luego llegó a nuestra vida Salomón y pudimos recuperar la alegría, la felicidad, la familia, y Juan Carlos siempre estará en nuestro corazón y en nuestro pensamiento”.