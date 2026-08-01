El drama de Marcela Posada, del cuartel de las feas, por millonaria deuda: “Llegó embargo”

Marcela Posada es una actriz caldense que ganó popularidad gracias a su rol de Sandra Patiño, la Jirafa, en ‘Yo soy Betty la fea’, personaje que se mantuvo en ‘Betty, la fea, la historia continúa’, la secuela de la famosa historia de Fernando Gaitán, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, que recientemente ha anunciado su nueva temporada.

La actriz atraviesa una delicada situación por cuenta de la clonación de la placa de una motocicleta que está a nombre de su hija, la periodista, modelo y generadora de contenido Nataly Arbeláez.

Ocho años de la pesadilla por cuenta de placas clonadas

Según Posada relató al programa ‘Buen Día Colombia’, todo comenzó ocho años atrás cuando supieron que había una moto con las mismas placas de la que posee su hija en Bogotá, circulando entre Barranquilla y Soledad.

“Comienzan a llegar los comparendos”, expresó la actriz sobre la manera en que supieron de esta anomalía. Ante el temor de que algo más allá de un comparendo pudiera ocurrir con la moto que circula con las placas clonadas, la familia de la actriz decidió guardar la moto y no volverla a sacar a circulación.

Así mismo, pusieron al tanto de la situación a las autoridades competentes. La actriz comentó que contrataron un abogado, fueron a la Fiscalía y también se desplazaron hasta Barranquilla, pero no ha habido solución, sin embargo lo que si ha crecido es la deuda por comparendos de la moto que circula en Atlántico y que conduce un hombre.

“La respuestas ha sido: ‘eso es normal, eso pasa mucho... Pero no hay solución empieza uno en esa novedad de ahora que hago(…) Si pago las multas es aceptar el delito la infracción”, dijo la actriz.

Para completar la situación, Marcela explicó que saben que la moto ha sido detenida y le han aplicado comparendos, incluso ha estado en los patios de la Secretaría de Tránsito del Atlántico y luego la han dejado salir. “No sabemos cómo hacen”.

La angustia de la familia ahora es por la millonaria deuda que la moto ha acumulado y que afecta a su hija. “Sin contar con los intereses, la deuda sería de unos 15 millones de pesos (...) Si llega esa persona con esa moto y atropella a alguien o comete un delito... terrorífico, la placa aparece a nombre de mi hija. ¿A quién pueden judicializar? Pues a ella”, señaló preocupada.

“No han servido las denuncias”, Marcela Posada

La situación se agrava porque las cuentas están a punto de ser embargadas. “Pueden embargar las cuentas; ya llegó la orden de embargo. Cualquier cosa que mi hija tenga en su poder se lo van a embargar por todas las multas acumuladas. No han servido las denuncias, los discursos ni las súplicas”,

Al final la actriz hizo un llamado a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Barranquilla y Soledad (Atlántico) para que investiguen y solucionen esta delicada anomalía. “Confiamos en que las autoridades hagan su parte y nos ayuden a solucionar este calvario”.

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