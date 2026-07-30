Él es el bogotano ganador de 5 premios Emmy. Comenzó en EE. UU. trabajando en un hotel

Tenía una sólida carrera en Colombia hasta el 2021. Graduado de Comunicación Social con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Javeriana, donde escribió y dirigió sus primeros cortometrajes, ya había consolidado un nombre en el audiovisual colombiano.

Su serie ‘Historias en un minuto’, fue emitida por la señal internacional de RCN; en el 2012 escribió y dirigió ‘Our World’, un cortometraje por el que fue nominado a Mejor Nuevo Creador en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. También fue el creador de la serie web ‘Déjà Vu’ y del cortometraje ‘Standpoint’, que recibió varios reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Edición en Bogoshorts.

Paralelo a su carrera en cine, Juan Francisco Pérez trabajó como director de más de un centenar de promociones de reconocidas marcas e instituciones. Tenía además su propia compañía, Short Now, con la que desarrolló ‘El amor en tiempos de pandemia’ y ‘La relatividad del amor’. Pérez también fungió como docente de la universidad de la Javeriana y de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Pero un día empacó maletas y se marchó al Norte. “Muchas cosas de tipo personal y las circunstancias de la vida me trajeron acá”, dice sobre su llegada a Las Vegas. “Yo lo tomé como una oportunidad como de seguir explorando también ese sueño que siempre he tenido, que es el de hacer cine. El cine con el que crecí fue el norteamericano, que ha sido mi gran influencia, y (pensaba) algún día me gustaría poder hacer cine en este país”, comenta desde la ciudad que nunca duerme donde, en un receso de grabación habla con Vea, de El Espectador, destacando que en la industria estadounidense no solo hay una gran inversión económica para el cine, sino la oportunidad de realizar ciencia ficción que es el género que más lo apasiona.

Aunque a su llegada su meta estaba clara y quería seguir contando historias para cine o televisión, el comienzo no fue fácil.

Primero en un hotel de Las Vegas y después en TV

“Llegué aquí trabajando en algo que nada tenía que ver con lo mío. Trabajé como supervisor en un hotel que era algo que nunca había hecho en mi vida”. Pero lejos de preocuparlo o verlo como un retroceso, prefirió atesorarlo como una manera de observar las vidas. “Lo disfruté. Lo vi como una oportunidad, también como de acercarme más a las personas. Creo que uno, cuando es escritor y director de cine, necesita alimentarse de eso, de la gente y de sus historias de vida”.

La gran oportunidad vino cuando uno de sus compañeros, conocedor de su trayectoria y de su pasado le comentó sobre una posibilidad de trabajo. “Me enteré de que en Univisión Nevada estaban buscando personal. En ese momento estaban formando el noticiero en Las Vegas por primera vez. Yo tuve la suerte como de ser esos que empezaron en ese canal”.

Entre 2023 y 2025 trabajó como News Branding Specialist en ‘Noticias Univisión Nevada’, donde estuvo a cargo del desarrollo integral de promociones y campañas para la programación informativa de la estación. Su trabajo comprendía la creación del concepto, la escritura del guion, la dirección, la fotografía, la edición y la entrega final de cada pieza.

Por su trabajo en esa área fue nominado en por primera vez en los Premios Emmy, que galardona el periodismo en la Costa Oeste en las categorías de edición, cinematografía, una historia deportiva y Edición en contenido corto y ganó esta última.

Este año fue nominado en seis renglones y obtuvo cinco: Mejor Director, Mejor Promoción de Noticiero, Mejor Editor, Mejor Historia de Interés Humano y Mejor Cinematografía en equipo.

La impronta cinematográfica

Entre estos logros, los premios a Director y Mejor Promoción tienen un significado especial, pues evidencian la combinación que procura tener entre su formación cinematográfica y su labor diaria en la televisión hispana en Estados Unidos. En esta oportunidad siente que logró la unión de una buena narrativa, imagen, emoción, ritmo y conexión con la audiencia.

Dice que el ingrediente cinematográfico es su impronta. “Digamos mi sello personal. Me formé en el cine. Hice muchos cortometrajes con los que estuvimos en muchos festivales a nivel mundial. Ganamos premios y esa siempre ha sido mi mirada, si es para televisión, si es una promoción o lo que sea, siempre busco que tenga esa mirada cinematográfica de las cosas”.

Actualmente trabaja en Telemundo. Allí se desempeña como el Creative Services Producer en Noticiero Telemundo Las Vegas. Decidió aceptar la oferta que le hizo esa cadena porque no pierde de vista su sueño de hacer cine y consideró el hecho de que el canal hace parte del gigante NBC, que le apuesta también al séptimo arte.

Juan Francisco, que habla del valor del aprendizaje adquirido, desea regresar para seguir haciendo cine. “Siento, como cineasta, que en Colombia hay muchas historias que contar. Hay mucho que tenemos que decir, y me gustaría, en algún punto, poder llevar todo ese conocimiento y poder hacer cosas allí”.

Bien sea en una promoción, en un reportaje, una webserie, un corto, una serie o una película, Pérez quiere seguir brindando esa mirada cinematográfica que lo fascinó desde niño a todas sus historias. “Me gusta el look cinemático”. Su meta sigue siendo clara: “Mi objetivo a largo plazo es hacer cine”.

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