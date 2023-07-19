Natalia Reyes denunció haber sufrido violencia en el parto de su hija: “Un sistema inhumano”

Natalia Reyes se había referido a los cambios que trajo a su vida la llegada de Isla, su única hija. La pequeña que nació en Cartagena el 19 de septiembre del 2021, es fruto de la relación de la actriz con el director Juan Pedro San Segundo, con quien se casó en el 2016.

La actriz de proyectos como ‘Terminator: Dark Fate’, ‘La vendedora de rosas’ y ‘Pandillas, guerra y paz’, concedió una entrevista a la periodista Jennifer Montoya y se refirió a varios temas no solo de su carrera sino de su vida personal. Uno de los que más llamó la atención fue el relacionado con el nacimiento de Isla, su hija, quien pronto cumplirá 5 años.

Como preámbulo al tema, Reyes mencionó la situación de salud que se enfrenta en Colombia que es compleja y no es la mejor. Detalló su experiencia personal revelando que tenía planes de tener a su bebé en casa mediante parto natural y procuró cumplir con los requisitos para ello, pues era su Plan B. Dentro de las diligencias que adelantó había un derecho de petición que incluía sus decisiones en tan importante momento.

Sin embargo la situación no se dio y tuvo que ser llevada en lancha “en medio de una tormenta”, luego de 60 horas de parto desde la zona insular de Cartagena, donde reside, al sector de Bocagrande de La Heroica, donde fue atendida en la clínica.

“Me encontré de frente con un sistema supremamente inhumano y muy antiguo”, dijo recordando que no le permitieron a su marido entrar a la cesárea. “(Me decían) es que él no puede entrar, tu marido no va a entrar”, recordó la actriz que experimentó una atención afanada.

“Un sistema violento, frío e inhumano”, Natalia Reyes

“Muy poco sensible a las necesidades humanas e individuales”, dijo la actriz sobre su experiencia en la que tampoco fue tenida en cuenta su voluntad sobre cuándo cortar el cordón, ya que lo había planeado hacer cuando dejara de latir. “Todo es ya (...) Sentí esto que llamamos violencia obstétrica y una cantidad de cosas que dije ‘uff’... Estoy hablando sin ningún tipo de dudas, desde una posición privilegiada donde tenía partera, médica, salud prepagada con todos los beneficios y privilegios”, mencionó reflexionando sobre los tratos que pueden sentir las personas que no tienen las mismas oportunidades.

“Si yo siento este sistema violento, frío e inhumano ¿Qué pasa con las personas que no tienen estos privilegios?”, finalizó diciendo la actriz sobre el tema.

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