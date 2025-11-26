Logo Revista Vea
Dua Lipa abrirá una taquería en México. Detalles del lugar

La cantante británica Dua Lipa, ganadora de tres premios Grammy, anunció este miércoles que durante su gira por México abrirá una taquería en la capital del país, en la que habrá un menú inspirado en ella misma, souvenirs y fotografías de la artista.

Por Agencia EFE
26 de noviembre de 2025
La cantante Dua Lipa abrirá una taquería en México. Detalles del lugar
Fotografía por: JUSTIN LANE

En un comunicado, la intérprete Dua Lipa anunció que la apertura del local de tacos, que será provisional, tendrá lugar el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 5 del mismo mes, cuando finalizarán los tres conciertos que la londinense tiene programados en Ciudad de México, en el ‘Estadio GNP Seguros’, y que hacen parte de su gira internacional ‘Radical Optimism Tour 2025’.

¿Dónde quedará la taquería de Dua Lipa?

La taquería, ubicada en el centro de la capital mexicana, tendrá un menú inspirado en Dua Lipa, así como distintos recordatorios, música y fotografías para los seguidores de la cantante. Sobre los horarios del restaurante se confirmó que estará abierto desde las doce del día y hasta las doce de la noche durante los cuatro días de operación.

La artista, con más de 48 millones de reproducciones en la plataforma de música Spotify, se encuentra inmersa en la fase Latinoamérica de su tour mundial con motivo de su tercer álbum, ‘Radical Optimist’, que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado, destacó el mensaje.

Antes de llegar a territorio mexicano, la cantante estará ofreciendo su concierto en Bogotá este viernes 28 de noviembre. Su show será en el estadio El Campín. La británica sorprendió en su más reciente espectáculo en Perú, donde cantó a ritmo de cumbia Cariñito.

