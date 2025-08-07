Eddie Palmieri: edad, de qué murió, canciones y más del salsero

En las últimas horas, fue confirmada la muerte de Eddie Palmieri, considerado uno de los pioneros de la salsa y uno de los mejores pianistas de los últimos 50 años.

“Con gran tristeza confirmo que el gran Eddie Palmieri nos ha dejado. La música ya no será la misma. De los grandes, el más grande. Gracias por todo, un abrazo a la familia”, escribió en redes sociales Bobby Cruz.

¿Cuántos años tenía y de qué murió Eddie Palmieri?

El artista, quien nació el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York, tenía 88 años y de acuerdo con lo que informaron algunos medios, falleció por causa de un infarto.

Desde pequeño, Eddie sintió una profunda pasión por la música. A los ocho años, ya tocaba el piano, inspirándose tanto en la música clásica como en los ritmos caribeños que rodeaban su vida familiar. Su hermano mayor, Charlie Palmieri, también fue un pianista célebre y una figura clave en la escena musical latina de Nueva York. Charlie fue una importante fuente de inspiración para Eddie y su mentor musical durante sus años de formación.

En la década de los 60, Eddie Palmieri transformó la música afrocubana con su banda “La Perfecta”, que fundó en 1961. Lo que realmente hizo destacar a este grupo fue su decisión de usar dos trombones en lugar de trompetas, lo que le otorgó un sonido más potente y enérgico. Esta formación desafió las normas tradicionales de las orquestas latinas de su tiempo. Palmieri combinó el mambo, el son, el guaguancó y otros ritmos afrocubanos con el jazz, dando vida a un estilo único que ha inspirado a generaciones de músicos.

Canciones de Eddie Palmieri

Entre las canciones más icónicas de Eddie Palmieri, están:

“Muñeca”

“Vámonos Pa’l Monte”

“Azúcar”

“Palo Pa’ Rumba”

“La Malanga”

“Puerto Rico”

Estos temas no solo brillaron por sus arreglos innovadores y sus impresionantes solos de piano, sino también por el efecto que han tenido en las pistas de baile y su influencia perdurable en la salsa y el jazz latino.

En 2013, Palmieri recibió el prestigioso NEA Jazz Masters Award, uno de los más altos reconocimientos en el mundo del jazz en Estados Unidos. Además, fue galardonado con varios premios Grammy, incluyendo el primero en la categoría de música latina en 1975 por su álbum The Sun of Latin Music. Su talento y originalidad lo posicionaron como uno de los músicos más destacados en la historia del jazz latino.