Edén Muñoz, ex Calibre 50, revela la batalla personal que cambió su vida

Aunque ya había estado en el país en otras ocasiones, siempre lo había hecho como invitado a festivales o acompañando a otros artistas. Esta vez Edén Muñoz llega con su espectáculo completo y la responsabilidad de presentar su proyecto musical ante el público colombiano. “No hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla. En algún momento se veía lejano tener una presentación en solitario. Esta es la primera vez que venimos con todo el show completo, y eso lo hace mucho más especial”, dice el artista, quien resalta el amor que su música ha recibido en Colombia: “Me llena de mucha emoción el hecho de tener un show que sea con la música que represento. Creo que con la música colombiana vivimos en un contexto muy paralelo, todo es de todos y toda la música es de todos, porque es una misma comunión. Estoy muy feliz y emocionado”.

La salida de Edén Muñoz de Calibre 50

Durante 10 años su nombre fue sinónimo de Calibre 50, la banda que lideró y que lo posicionó como uno de los compositores más escuchados del regional mexicano. Sin embargo, en 2022, a pesar de los pronósticos y los temores, Muñoz tomó una decisión que muchos en la industria consideraban un riesgo innecesario: dejarlo todo atrás y comenzar de cero como solista. “Ha sido algo que no tiene explicación. Dicen por ahí los que saben que los artistas que salen de una agrupación consolidada tardan mínimo 10 años en volver a encontrar su sonido y en volver a encontrar una nueva audiencia. Afortunadamente, en mi caso, desde el primer sencillo que fue “Chale”, la cosa fue bastante distinta, creo que es lo que hace especial un poco mi proyecto, el hecho de que la gente sigue confiando en mí, percibiendo mi música honesta, que es lo que es; finalmente no hago otra cosa, no tengo otro gusto alterno, vivo y respiro música. Ha sido Dios muy generoso conmigo y en esta posición que me da de ser conductor de mensajes, trato de que mi música tenga siempre un sentido, un mensaje”.

¿Qué le pasó a Edén Muñoz?: “Soy una persona medicada”

Más allá de su éxito profesional, Muñoz habló sobre aspectos personales que han dejado huella en su vida. “Nadie nos dijo que crecer dolía, y el vivir no viene con manual. En algún momento nos hacemos adultos, nos llenamos de responsabilidades. Soy una persona bastante bendecida y he tenido muchos procesos muy lindos, pero llega un momento en el que tristemente pierdes la capacidad de asombro. Eso es lo que me pasó a mí, y te alejas de Dios y de lo simple. A mí me pasaba que sentía que si no estaba facturando estaba perdiendo el tiempo, entonces me descuidé, descuidé mi cabeza, mis emociones, mi cuerpo, y llegó un momento en el que el cuerpo cobra factura”, contó.

En entrevista, comparte sus luchas con trastornos mentales, sus años de excesos con el alcohol y las drogas, y cómo la música ha sido su salvavidas. Fotografía por: Cortesía Edén Muñoz

Por esa razón, el artista explora en su más reciente sencillo, “Mi yo de antes”, problemas de salud mental que lo han venido afectado en los últimos años: “Cuando saqué “Chale” fue cuando estaba por un momento donde dejé Calibre 50, dejé todo y volví a empezar, pero eso me permite sentir y expresar a través de la música. Soy una persona medicada, con trastornos mentales, tengo psiquiatría, psicología, visito clínicas muy seguido y no es por absolutamente ninguna otra cosa, sino por una condición que ya me tocó y que tengo que aprender a vivir con ella, pero a la vez también mi mensaje va un poco a las personas que también lo viven o viven con alguien que tenga este tipo de trastornos, y está asociado a la música como terapia. La música para mí sigue siendo mi chaleco salvavidas, y ese es el objetivo, que mi música también pueda ser el chaleco para otras personas”.

Lejos de esconderlo, el cantante ha optado por transformar esta experiencia en una parte fundamental de su mensaje artístico. A través de su música ha logrado conectar con miles de personas, creando canciones que se han convertido en verdaderos himnos para sus seguidores, como “Chale”, “Como en los viejos tiempos”, “Consejos gratis”, “Abcdario” y “Mi yo de antes”. En estos temas mezcla historias personales, desamor y profundas reflexiones: “La vida me lo ha venido enseñando, pero no estaba receptivo. La vida me iba poniendo las cosas en frente, pero como vivía en automático, las hacía para un lado y decía ‘no’, pero no existía ninguna meta”. En su camino personal el artista también ha tenido que lidiar con otros momentos difíciles: “El alcoholismo y las drogas son procesos y etapas que viví, pero las viví ocultando algo que me dolía, entonces ahora estoy trabajando en mí y tratando de ver la vida como es, porque es bien linda, pero a veces son tantas las piedras que uno va cargando y cosas que ni nos toca cargar. Creo que la etapa de vivir, el día a día, es lo más interesante”, dijo.

Los artistas en la era digital

Muñoz igual reflexiona sobre la presión que sienten los artistas, donde el éxito parece medirse solo en cifras. “Hoy por hoy las redes nos exigen estar más delgados, seguir tendencias, seguir números, métricas, porque si no tienes millones en Spotify, pues ya no eres atractivo para hacer una colaboración. Hoy por hoy la música bien hecha, con mensaje, con sentido, ya no tiene relevancia. Hoy tienes que ser chacal, vulnerado, no tienes que hablar de la salud mental, y no te tienes que mostrar vulnerable, pero somos seres humanos, no somos una máquina, y me cansé de jugar ese juego. Estoy siendo honesto conmigo mismo y aprendiendo a decir que no. Lo estoy haciendo porque verdaderamente me gusta. Más que artista, soy persona, y no quiero que me vuelva a ganar el personaje de artista, porque creo que la persona tiene muchas más cosas para dar”.