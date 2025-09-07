Logo Revista Vea
Jeremy Renner, Hawkeye de Marvel, acusado de acoso sexual. La estrella responde

El actor que sobrevivió a un grave accidente con una máquina quitanieves en el 2023, ha sido acusado de enviar material pornográfico de si mismo a una directora de cine, quien asegura que también la amenazó.

Por Luz Alexi Castillo
08 de noviembre de 2025
Fotografía por: EDUARDO LIMA

En enero del 2023 el mundo del espectáculo estuvo en vilo por la salud del actor Jeremy Renner, estrella de Marvel, gracias a su personaje de Hawkeye en películas como Los Vengadores (2012), Avengers: Era de Ultrón (2015), Capitán América: Civil War (2016) y Avengers: Endgame (2019). También lo hemos visto como parte del equipo de Ethan Hunt de Misión Imposible.

Renner sufrió un accidente grave al ser arrollado por una máquina quitanieves. Estuvo hospitalizado y finalmente, gracias a tratamiento y terapia se recuperó. El actor se mostró agradecido por lo que consideró una segunda oportunidad, sin embargo, luego Sonni Pacheco, su exesposa y madre de su hija de 12 años, lo acusó de violencia doméstica. Él desestimó dichas acusaciones en entrevista con The Guardian.

Jeremy Renner y su acusadora habrían tenido una relación sentimental

Ahora Renner se ve involucrado en una serie de graves acusaciones hechas por la directora y documentalista china Yi Zhou, responsable de trabajos como Crónicas de Disney. Según la directora de 37 años la estrella de Hollywood la ha acosado sexualmente y amenazado con denunciarla ante ICE.

Según lo reportado por medios como The Independient y Daily Mail, habría habido una relación inicial entre el actor de 54 años y la directora que ella misma describió: “Después de mantener llamadas y conversaciones de texto, me sedujo y me convenció de que [estaba] buscando una relación. Me halagó diciendo que era una estrella de Hollywood, que fantaseaba conmigo, y que me quería; así que le creí”, afirmó.

Fue así como luego terminaron trabajando en la película y el documental Crónicas de Disney, pero más tarde se daría la conducta inapropiada del actor.

Zhou publicó en sus redes los que serían los mensajes que el actor le envío mediante WhatsApp y asegura que le hizo llegar imágenes pornográficas de si mismo sin que ella lo solicitara. “En junio de 2025, de repente recibí dos fotos de Jeremy Renner y luego una serie de imágenes pornográficas no solicitadas de él; así fue como se presentó”, escribió la directora en su post de Instagram.

Según Zhou, la relación laboral se rompió cuando el actor se negó a promocionar la cinta y comenzó a difundir especulaciones negativas sobre el trabajo asegurando que había sido desarrollado con IA.

Así mismo, reveló un episodio difícil para ella que vivió en agosto pasado en casa de él, donde sintió miedo por su integridad. Según su versión él estaba ebrio. “Tuve que encerrarme en una habitación para estar a salvo, rezando para que no entrara durante la noche porque estaba furioso”, declaró al Daily Mail.

Zhou dijo además que luego de confontar al actor, este la amenazó con denunciarla ante el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, para que fuera deportada. “Esta experiencia demuestra el lado oscuro de Hollywood y la campaña de desprestigio para desalentar a las mujeres, a las directoras asiáticas y a las mujeres en general”, dijo en otro post la productora.

¿Qué dijo Jeremy Renner de las acusaciones?

El actor, mediante su portavoz negó las acusaciones de la directora.

Por su parte, la profesional china ha usado sus redes para publicar las notas y entrevistas que han dado despliegue a la noticia.

Temas:

Vea

Jeremmy Renner

Marvel Hawkeye

Avengers

Yi Zhou

